En Japón, un hombre intentó atacar a policías con un objeto metálico

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En Japón, un hombre intentó atacar a policías con un objeto metálico

Una grabación en la que se ve a un hombre alterando el orden público en Japón e intentando atacar a policías con un objeto metálico se difundió en redes sociales.

En el video, varios policías intentan controlar en la calle a un hombre semidesnudo. El individuo, que llevaba un objeto metálico largo, se resistió a los agentes e intentó acercarse a ellos.

Cuando la situación se volvió peligrosa, se solicitaron refuerzos al lugar. Los agentes rodearon al hombre, controlaron el objeto que llevaba en la mano y lo detuvieron.

Se informó de que se llevó a cabo una investigación conforme al procedimiento establecido y de que las acciones del sospechoso recibieron una evaluación jurídica.

Japón
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