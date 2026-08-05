El Manchester United quiere fichar a la estrella del Arsenal Myles Lewis-Skelly

El club inglés Manchester United está estudiando seriamente la posibilidad de fichar al centrocampista del Arsenal Myles Lewis-Skelly durante el mercado de verano. Según The Independent, el jugador de 19 años ha llamado la atención del entrenador Michael Carrick, y la directiva de Old Trafford planea poner a prueba la determinación del club londinense en este asunto. Goal.com informa .

Se espera que el fichaje de Lewis-Skelly, internacional inglés, sea un proceso complicado. El joven talento, que ha recuperado su puesto en el Arsenal dirigido por Mikel Arteta, tiene contrato de larga duración hasta 2030. Aun así, la directiva del Manchester United valora mucho el rendimiento del futbolista y sigue de cerca su evolución.

Un joven talento en los planes de Michael Carrick

El Manchester United ya ha reforzado considerablemente su centro del campo este verano. El club incorporó a Yuri Tielemans y Andrey Santos por un total de 83 millones de libras esterlinas. Sin embargo, se afirma que todavía pretende completar la plantilla con otro centrocampista central.

A pesar de las dificultades de la pasada temporada, Myles Lewis-Skelly demostró carácter y una mentalidad de alto nivel. El jugador actuó como lateral izquierdo durante la lesión de Ricardo Calafiori, pero después perdió durante un tiempo su puesto en el once titular debido a que Mikel Arteta apostó por defensas más tradicionales.

Un jugador que superó las dificultades

Reubicado como centrocampista central en el partido contra el Fulham, ofreció una actuación brillante

Fue titular en la final de la Liga de Campeones contra el PSG

Desempeñó un papel importante en el título del Arsenal en la Premier League

También llegó a debutar con la selección de Inglaterra

El propio jugador tampoco ocultó sus grandes objetivos tras firmar un nuevo contrato el verano pasado. «Quiero hacer historia y ganar todos los trofeos importantes del fútbol», declaró en una de sus entrevistas.

El estilo de juego polivalente y la madurez táctica de Myles Lewis-Skelly lo convierten en un candidato ideal para la filosofía de Michael Carrick. Sin embargo, su contrato actual con el Arsenal sigue vigente durante varios años y el club londinense no dejará marchar fácilmente a uno de sus líderes, lo que demuestra la dificultad de este fichaje.