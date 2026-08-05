¿Qué dijo Enzo Maresca sobre los fichajes del Manchester City?

El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, afirmó que aún queda mucho trabajo importante por hacer para reforzar la plantilla antes del cierre del mercado de verano. Según Goal.com, la directiva del club sigue activa en el mercado de fichajes después de perder a varios jugadores experimentados este verano. El medio Goal.com lo informa.

El técnico italiano, que asumió el mando del Manchester City después de que Pep Guardiola pusiera fin a una década legendaria, compartió sus impresiones en una rueda de prensa previa al amistoso disputado en Seúl contra las estrellas de la K-League. Según sus palabras, la plantilla no necesita muchos cambios, pero es necesario cubrir el vacío dejado por los líderes que se marcharon.

Salida de jugadores experimentados y planes de fichajes

Maresca señaló que el club perdió este verano a jugadores experimentados e importantes como Bernardo Silva, John Stones y Nathan Aké. Por ello, todavía quedan bastantes tareas pendientes en la plantilla.

El Manchester City ya fichó a Elliot Anderson procedente del Nottingham Forest por 116 millones de libras, estableciendo un nuevo récord del club. El centrocampista de 23 años se convirtió en el primer gran fichaje de la era de Enzo Maresca. Aun así, los aficionados esperan que el equipo refuerce todavía más su línea ofensiva.

El posible fichaje de Pedro Neto

En los últimos días, la prensa debate intensamente las informaciones sobre el interés del Manchester City en Pedro Neto , extremo del Chelsea. El portugués es bien conocido por Enzo Maresca tras su etapa en Londres, y el club lo considera un sustituto adecuado de Savinho, que se dirige al Tottenham.

Al hablar sobre las últimas semanas del mercado de fichajes, Maresca no confirmó si se esperan nuevas incorporaciones en los próximos días, pero dejó la puerta abierta. «Mientras el mercado esté abierto, puede pasar cualquier cosa», añadió.

Actualmente, el entrenador coordina los movimientos de las últimas semanas mediante una comunicación diaria con el director deportivo Hugo Viana y el director ejecutivo Ferran Soriano.