El Barcelona se suma a la puja por Rodri: comienza la competencia con el Real Madrid

A medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes de verano, la situación en torno a Rodri, centrocampista del Manchester City, se vuelve cada vez más tensa. Según la información publicada por SPORT, el FC Barcelona se prepara para actuar en las últimas horas con el objetivo de fichar al capitán de la selección española. Esta puja por el traspaso ya ha enfrentado a los dos grandes del fútbol español. Goal.com informa .

Anteriormente, el Real Madrid era considerado el principal candidato para hacerse con el jugador. El club blanco, dirigido por Florentino Pérez, inició las negociaciones con el exjugador del Atlético de Madrid hace aproximadamente diez días, aunque todavía no se habría alcanzado un acuerdo oficial entre las partes. Por su parte, la directiva del Manchester City espera recibir próximamente una oferta oficial del FC Barcelona.

Las dudas de Rodri y la filosofía del Barça

Las convicciones personales del jugador también están contribuyendo a intensificar la situación. Según algunas fuentes, el centrocampista tiene dudas sobre un posible fichaje por el Real Madrid. Rodri considera que su estilo de juego técnico encaja mejor con la filosofía del FC Barcelona que con la táctica del club madrileño.

Al mismo tiempo, el principal obstáculo para los catalanes sigue siendo financiero. Además de la enorme cantidad que exige el Manchester City por el traspaso, el club estudia cómo encajar el elevado salario del jugador dentro de los estrictos límites salariales del campeonato español.

La postura de Enzo Maresca

A pesar de todos los rumores de fichajes, el entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, mantiene la calma sobre el futuro del jugador. El técnico italiano se centra actualmente únicamente en la salud del centrocampista, que se sometió con éxito a una operación.

Enzo Maresca afirma que es natural que circulen rumores constantemente en torno a futbolistas tan destacados. El técnico confía en que Rodri se recupere por completo y regrese pronto al equipo, y subraya que el objetivo principal ahora es la recuperación del jugador.