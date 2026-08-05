¿Quién gana más en el mundo: las mujeres o los hombres?

Aunque las mujeres representan más de la mitad de la población mundial, ganan de media un 23 % menos que los hombres. Además, ocupan poco más del 31 % de los puestos directivos. Así lo revelan nuevos datos de la ONU.

Según las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, en 2025 el 48 % de las mujeres participaba en el mercado laboral formal, frente al 73 % de los hombres. Además, las mujeres siguen asumiendo más del 75 % de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas.

Las mujeres ocupan cerca del 38 % de los puestos de gestión y poco más del 31 % de los cargos de alta dirección. En algunos sectores especialmente importantes para la economía y la innovación, su proporción es aún menor.