¿Quién gana más en el mundo: las mujeres o los hombres?

·87·Mundo
¿Quién gana más en el mundo: las mujeres o los hombres?

Aunque las mujeres representan más de la mitad de la población mundial, ganan de media un 23 % menos que los hombres. Además, ocupan poco más del 31 % de los puestos directivos. Así lo revelan nuevos datos de la ONU.

Según las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, en 2025 el 48 % de las mujeres participaba en el mercado laboral formal, frente al 73 % de los hombres. Además, las mujeres siguen asumiendo más del 75 % de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas.

Las mujeres ocupan cerca del 38 % de los puestos de gestión y poco más del 31 % de los cargos de alta dirección. En algunos sectores especialmente importantes para la economía y la innovación, su proporción es aún menor.

Organización de las Naciones UnidasOrganización Internacional del Trabajo
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un peligroso tiburón tigre, inesperado para los científicos, aparece en una nueva regiónUn peligroso tiburón tigre, inesperado para los científicos, aparece en una nueva regiónHoy, 13:59Chocolate y alegría: Edit Xill, de 106 años, revela el secreto de su longevidadChocolate y alegría: Edit Xill, de 106 años, revela el secreto de su longevidadHoy, 13:50Se espera que el cohete de SpaceX se estrelle hoy contra la Luna: ¿qué ocurrirá?Se espera que el cohete de SpaceX se estrelle hoy contra la Luna: ¿qué ocurrirá?Hoy, 13:40La foto de Cristiano Ronaldo con sus lujosos coches llamó la atención de todosLa foto de Cristiano Ronaldo con sus lujosos coches llamó la atención de todosHoy, 13:30Los misiles estadounidenses de ataque de precisión están casi agotadosLos misiles estadounidenses de ataque de precisión están casi agotadosHoy, 12:16En Japón, un hombre intentó atacar a policías con un objeto metálicoEn Japón, un hombre intentó atacar a policías con un objeto metálicoHoy, 11:04
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes