Los misiles estadounidenses de ataque de precisión están casi agotados

El Ejército estadounidense ha consumido gran parte de sus reservas de misiles de precisión y largo alcance durante el conflicto militar con Irán, que dura ya cinco meses. Así lo informó Reuters, citando a tres fuentes familiarizadas con la situación.

Según el medio, el Ejército estadounidense ha utilizado casi todos sus misiles ATACMS y PrSM, diseñados para destruir objetivos terrestres. Dos fuentes indicaron que las reservas de estas armas están «casi completamente» agotadas. Sin embargo, no se han divulgado cifras exactas sobre cuántos misiles quedan en los almacenes estadounidenses.

El ATACMS es un sistema de misiles que permite atacar objetivos con precisión a larga distancia. Ucrania también lo ha utilizado contra algunos objetivos en territorio ruso. El PrSM es un misil de nueva generación que se espera que sustituya al ATACMS.

Según expertos militares, estos misiles, cuyo precio supera el millón de dólares, tienen una importancia estratégica para Estados Unidos no solo por el conflicto con Irán, sino también ante una posible confrontación futura con China.

Las fuentes de Reuters señalaron que la duración del conflicto, mayor de lo esperado, ha aumentado la presión sobre las reservas de armas estadounidenses. Por ello, Washington está tomando medidas para reponer su menguante arsenal de misiles.

Raytheon, entre otras medidas, ha alcanzado un acuerdo plurianual con el Pentágono para aumentar considerablemente la producción de misiles Tomahawk. Esto se considera parte de los esfuerzos más amplios de Estados Unidos para reponer sus reservas de misiles.