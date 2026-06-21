Copa del Mundo: dos medallas de oro más para los boxeadores uzbekos

Ha concluido la copa de la organización « World Boxing », celebrada en la ciudad de Guiyang, China. Cuatro boxeadores uzbekos que participaron en las finales decisivas subieron al podio en sus respectivas categorías de peso.

Según la Federación de Boxeo de Uzbekistán, los resultados de las finales fueron los siguientes:

Resultados de las finales

Categoría de peso Boxeador Oponente Resultado Medalla -50 kg Asilbek Jalilov Sanjar Toshkenbay (Kazajistán) 2:3 Plata -57 kg Nigina O‘ktamova Prachi (India) 5:0 Oro -80 kg Javohir Ummataliyev Vanderley Pereira (Brasil) 3:2 Oro -80 kg Oltinoy Sotimboyeva Yilian Jan (China) 2:3 Plata

Detalles de los combates

Nigina O‘ktamova: Campeona mundial juvenil, Nigina volvió a demostrar plenamente su habilidad. En el combate contra la india Prachi, mantuvo la ventaja en los tres asaltos, logrando una victoria contundente.

Javohir Ummataliyev: Javohir mostró una gran voluntad en un combate intenso y sin concesiones contra su rival brasileño. La victoria otorgada al boxeador uzbeko por los jueces por una diferencia mínima (3:2) confirmó su superioridad.

Asilbek Jalilov y Oltinoy Sotimboyeva: Asilbek y Oltinoy libraron luchas muy igualadas en la final. Especialmente en el combate de Oltinoy, expertos y aficionados destacaron que la boxeadora uzbeka fue más activa, aunque se percibió que la decisión de los jueces pudo verse influenciada por el factor local.

Este torneo fue un paso importante para que nuestros representantes pusieran a prueba sus capacidades en el escenario internacional y ganaran experiencia.