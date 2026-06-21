Copa del Mundo: dos medallas de oro más para los boxeadores uzbekos

·5·Deportes
Copa del Mundo: dos medallas de oro más para los boxeadores uzbekos

Ha concluido la copa de la organización « World Boxing », celebrada en la ciudad de Guiyang, China. Cuatro boxeadores uzbekos que participaron en las finales decisivas subieron al podio en sus respectivas categorías de peso.

Según la Federación de Boxeo de Uzbekistán, los resultados de las finales fueron los siguientes:

Resultados de las finales

Categoría de peso

Boxeador

Oponente

Resultado

Medalla

-50 kg

Asilbek Jalilov

Sanjar Toshkenbay (Kazajistán)

2:3

Plata

-57 kg

Nigina O‘ktamova

Prachi (India)

5:0

Oro

-80 kg

Javohir Ummataliyev

Vanderley Pereira (Brasil)

3:2

Oro

-80 kg

Oltinoy Sotimboyeva

Yilian Jan (China)

2:3

Plata

Detalles de los combates

  • Nigina O‘ktamova: Campeona mundial juvenil, Nigina volvió a demostrar plenamente su habilidad. En el combate contra la india Prachi, mantuvo la ventaja en los tres asaltos, logrando una victoria contundente.

  • Javohir Ummataliyev: Javohir mostró una gran voluntad en un combate intenso y sin concesiones contra su rival brasileño. La victoria otorgada al boxeador uzbeko por los jueces por una diferencia mínima (3:2) confirmó su superioridad.

  • Asilbek Jalilov y Oltinoy Sotimboyeva: Asilbek y Oltinoy libraron luchas muy igualadas en la final. Especialmente en el combate de Oltinoy, expertos y aficionados destacaron que la boxeadora uzbeka fue más activa, aunque se percibió que la decisión de los jueces pudo verse influenciada por el factor local.

Este torneo fue un paso importante para que nuestros representantes pusieran a prueba sus capacidades en el escenario internacional y ganaran experiencia.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Fin de la aventura italiana para Ashley Cole: la exestrella está camino a la salidaFin de la aventura italiana para Ashley Cole: la exestrella está camino a la salidaHoy, 19:52Abduqodir Husanov fue más rápido que Mbappé y Son Heung-minAbduqodir Husanov fue más rápido que Mbappé y Son Heung-minHoy, 19:47El presidente brasileño bromea sobre Neymar lesionado: el futbolista en teletrabajoEl presidente brasileño bromea sobre Neymar lesionado: el futbolista en teletrabajoHoy, 19:36Lamine Yamal sigue los pasos de Lionel Messi: la estrella española revela su nueva posiciónLamine Yamal sigue los pasos de Lionel Messi: la estrella española revela su nueva posiciónHoy, 18:51¿Cómo protegen a Cristiano Ronaldo de las críticas? Diogo Dalot revela los secretos del equipo¿Cómo protegen a Cristiano Ronaldo de las críticas? Diogo Dalot revela los secretos del equipoHoy, 18:19Jude Bellingham y Harry Kane: los nuevos líderes de InglaterraJude Bellingham y Harry Kane: los nuevos líderes de InglaterraHoy, 18:17
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?