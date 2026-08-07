Vogue World se muda a San Francisco: la tecnología en la cima de la moda

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Vogue World se muda a San Francisco: la tecnología en la cima de la moda

La prestigiosa revista Vogue ha anunciado que celebrará su gran evento Vogue World en San Francisco el próximo año. Esta decisión se considera una nueva prueba contundente de que los multimillonarios de la tecnología y los líderes de Silicon Valley se están convirtiendo en figuras clave de la moda contemporánea. Techcrunch.com informa .

Según explicó la redactora jefe de la publicación, Anna Wintour, Vogue siempre ha tenido como objetivo poner en valor a las ciudades, y San Francisco es un lugar único. A su juicio, es una ciudad donde conviven en armonía comunidades diversas, se aprecia el arte y la creatividad y no se teme al cambio. También se destacó la historia de la ciudad en materia de innovación y defensa de sus valores.

Los secretos de la moda y la tecnología

Según ixbt.com, este anuncio no resulta inesperado. Anteriormente habían circulado rumores sobre reuniones entre Anna Wintour y Daniel Lurie, alcalde de San Francisco. Durante el último año, Wintour se ha acercado a algunas de las figuras más poderosas del mundo tecnológico. En particular, en el Met Gala de este año, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa, Lauren Sanchez, participaron como patrocinadores principales.

Los cofundadores de Google, Sergey Brin, y el director de Meta, Mark Zuckerberg, también fueron vistos en el evento. OpenAI, Meta y Snap compraron mesas independientes por 350 000 dólares cada una. Aunque marcas como Apple y TikTok ya habían participado anteriormente, la magnitud de la presencia tecnológica de este año llevó a algunos medios a llamar con razón al Met Gala «tecno-gala».

El reconocimiento cultural de los multimillonarios

El año pasado, Vogue puso en la portada de su revista a Lauren Sanchez, esposa del fundador de Amazon. El mundo de la moda lo interpretó no solo como un reconocimiento a su éxito personal, sino también como la consagración oficial de toda la élite tecnológica en el ámbito cultural. Aunque Bezos y Sanchez viven en Florida y la sede de Amazon está en Seattle, ninguna otra ciudad del mundo está tan estrechamente vinculada a la tecnología como San Francisco.

Después de celebrarse en grandes capitales de la moda como Nueva York, Londres, París y Milán, el evento Vogue World se traslada ahora al centro de la inteligencia artificial y la tecnología. Los expertos consideran que es una decisión empresarial muy acertada. El paso no solo apoya el ecosistema creativo de San Francisco, sino que también ayuda a la revista a mantenerse al día y conservar su relevancia.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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