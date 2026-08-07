Rodri, cerca de fichar por el FC Barcelona

·69·Deportes
Rodri, cerca de fichar por el FC Barcelona

Aunque en los últimos días el nombre de Rodri, líder del Manchester City, ha sido relacionado en numerosas ocasiones con el Real Madrid, el centrocampista está sorprendentemente cerca de fichar por el FC Barcelona. Según Mundo Deportivo, el internacional español valora positivamente el proyecto azulgrana y ha dado oficialmente su consentimiento a la directiva para iniciar negociaciones con el Manchester City. Goal.com lo informa.

La directiva del club catalán asegura que el principal obstáculo consistía en aclarar qué quería el propio futbolista, una tarea especialmente compleja que ya se habría resuelto con éxito. Aunque reforzar el ataque sigue siendo la máxima prioridad del Barça en el mercado de fichajes de verano, la posibilidad de incorporar a uno de los mejores centrocampistas del mundo ha obligado al club a estudiar seriamente esta operación.

Un futbolista ideal para el proyecto de Hansi Flick

Rodri encaja a la perfección en la filosofía de juego del entrenador Hansi Flick gracias a su enorme calidad, su amplia experiencia y sus dotes de liderazgo. Además, según varios informes, el Barcelona intenta acelerar el fichaje porque su centrocampista neerlandés Frenkie de Jong estará de baja durante un largo periodo por lesión.

Sin embargo, la llegada de Rodri podría provocar una excesiva acumulación de jugadores en el centro del campo azulgrana e incluso generar un excedente de efectivos. El centro del campo del Barcelona ya cuenta con talentos como Gavi, Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Fermín López, Marc Casadó y Marc Bernal, todos ellos compitiendo por un puesto.

Un bendito dolor de cabeza para el entrenador

Una plantilla tan amplia ofrecería a Hansi Flick un particular dolor de cabeza positivo. El técnico alemán podría elegir libremente entre numerosos jugadores de calidad y rotar el equipo sin perder fuerza en el conjunto.

Según los expertos, el fichaje de Rodri no solo aumentaría la competencia interna, sino que también daría al Barcelona una confianza adicional para luchar por los objetivos más ambiciosos en Europa.

RodriFC BarcelonaManchester CityLa LigaFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La Juventus sigue afrontando problemas sin resolver al final del mercado de fichajesLa Juventus sigue afrontando problemas sin resolver al final del mercado de fichajesHoy, 18:58Manchester City pone en marcha su plan para renovar el centro del campoManchester City pone en marcha su plan para renovar el centro del campoHoy, 18:56Una estrella del City se marcha a otro club de la Premier League: traspaso de 70 millones de eurosUna estrella del City se marcha a otro club de la Premier League: traspaso de 70 millones de eurosHoy, 18:39Giro en el fichaje de Rodri: el Barcelona adelanta al Real MadridGiro en el fichaje de Rodri: el Barcelona adelanta al Real MadridHoy, 18:35El fichaje de Rodri genera una situación inesperada en el centro del campo del BarcelonaEl fichaje de Rodri genera una situación inesperada en el centro del campo del BarcelonaHoy, 18:33Arsenal cierra el fichaje de Bruno Guimarães por 75 millones de librasArsenal cierra el fichaje de Bruno Guimarães por 75 millones de librasHoy, 18:18
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)