Rodri, cerca de fichar por el FC Barcelona

Aunque en los últimos días el nombre de Rodri, líder del Manchester City, ha sido relacionado en numerosas ocasiones con el Real Madrid, el centrocampista está sorprendentemente cerca de fichar por el FC Barcelona. Según Mundo Deportivo, el internacional español valora positivamente el proyecto azulgrana y ha dado oficialmente su consentimiento a la directiva para iniciar negociaciones con el Manchester City. Goal.com lo informa.

La directiva del club catalán asegura que el principal obstáculo consistía en aclarar qué quería el propio futbolista, una tarea especialmente compleja que ya se habría resuelto con éxito. Aunque reforzar el ataque sigue siendo la máxima prioridad del Barça en el mercado de fichajes de verano, la posibilidad de incorporar a uno de los mejores centrocampistas del mundo ha obligado al club a estudiar seriamente esta operación.

Un futbolista ideal para el proyecto de Hansi Flick

Rodri encaja a la perfección en la filosofía de juego del entrenador Hansi Flick gracias a su enorme calidad, su amplia experiencia y sus dotes de liderazgo. Además, según varios informes, el Barcelona intenta acelerar el fichaje porque su centrocampista neerlandés Frenkie de Jong estará de baja durante un largo periodo por lesión.

Sin embargo, la llegada de Rodri podría provocar una excesiva acumulación de jugadores en el centro del campo azulgrana e incluso generar un excedente de efectivos. El centro del campo del Barcelona ya cuenta con talentos como Gavi, Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Fermín López, Marc Casadó y Marc Bernal, todos ellos compitiendo por un puesto.

Un bendito dolor de cabeza para el entrenador

Una plantilla tan amplia ofrecería a Hansi Flick un particular dolor de cabeza positivo. El técnico alemán podría elegir libremente entre numerosos jugadores de calidad y rotar el equipo sin perder fuerza en el conjunto.

Según los expertos, el fichaje de Rodri no solo aumentaría la competencia interna, sino que también daría al Barcelona una confianza adicional para luchar por los objetivos más ambiciosos en Europa.