Rodri rumbo a Cataluña: el Barcelona se acerca a un fichaje inesperado

Según informa Mundo Deportivo, el centrocampista del Manchester City Rodri podría continuar su carrera de forma inesperada en el Barcelona. Aunque anteriormente se informó del interés del Real Madrid, el proyecto azulgrana ha conseguido atraer a la estrella española. Así lo informa .

Rodri ya ha dado oficialmente su visto bueno a la directiva del Barcelona para iniciar las negociaciones con el Manchester City. La dirección del club considera que ha superado con éxito el principal obstáculo: conocer las verdaderas intenciones del futbolista.

Un futbolista perfecto para el proyecto de Hansi Flick

Aunque reforzar la línea ofensiva sigue siendo una prioridad para el Barcelona en el mercado de verano, la posibilidad de fichar a uno de los mejores centrocampistas del mundo ha obligado a la directiva a estudiar seriamente esta operación. Por su calidad, enorme experiencia y capacidad de liderazgo, Rodri encaja a la perfección en la filosofía de juego del entrenador Hansi Flick.

Según los especialistas, otra razón por la que los azulgranas quieren cerrar este traspaso es su deseo de cubrir adecuadamente la baja del centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, lesionado actualmente. La llegada de Rodri ampliaría aún más las opciones del equipo en el centro del campo.

Una enorme competencia en el centro del campo

Si el traspaso se concreta, el Barcelona reunirá un auténtico ejército de estrellas en su centro del campo. El equipo ya cuenta con talentos como Gavi, Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Fermín López, Marc Casadó y Marc Bernal, y la incorporación de Rodri aumentaría aún más la profundidad de la plantilla.

Aun así, algunos especialistas se preguntan hasta qué punto esta operación encaja en el plan financiero y estratégico general del club. Fichar al líder del Manchester City exigiría sin duda una enorme inversión y un gran esfuerzo por parte del club catalán.