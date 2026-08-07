Rodri rumbo a Cataluña: el Barcelona se acerca a un fichaje inesperado

·60·Deportes
Rodri rumbo a Cataluña: el Barcelona se acerca a un fichaje inesperado

Según informa Mundo Deportivo, el centrocampista del Manchester City Rodri podría continuar su carrera de forma inesperada en el Barcelona. Aunque anteriormente se informó del interés del Real Madrid, el proyecto azulgrana ha conseguido atraer a la estrella española. Así lo informa .

Rodri ya ha dado oficialmente su visto bueno a la directiva del Barcelona para iniciar las negociaciones con el Manchester City. La dirección del club considera que ha superado con éxito el principal obstáculo: conocer las verdaderas intenciones del futbolista.

Un futbolista perfecto para el proyecto de Hansi Flick

Aunque reforzar la línea ofensiva sigue siendo una prioridad para el Barcelona en el mercado de verano, la posibilidad de fichar a uno de los mejores centrocampistas del mundo ha obligado a la directiva a estudiar seriamente esta operación. Por su calidad, enorme experiencia y capacidad de liderazgo, Rodri encaja a la perfección en la filosofía de juego del entrenador Hansi Flick.

Según los especialistas, otra razón por la que los azulgranas quieren cerrar este traspaso es su deseo de cubrir adecuadamente la baja del centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, lesionado actualmente. La llegada de Rodri ampliaría aún más las opciones del equipo en el centro del campo.

Una enorme competencia en el centro del campo

Si el traspaso se concreta, el Barcelona reunirá un auténtico ejército de estrellas en su centro del campo. El equipo ya cuenta con talentos como Gavi, Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Fermín López, Marc Casadó y Marc Bernal, y la incorporación de Rodri aumentaría aún más la profundidad de la plantilla.

Aun así, algunos especialistas se preguntan hasta qué punto esta operación encaja en el plan financiero y estratégico general del club. Fichar al líder del Manchester City exigiría sin duda una enorme inversión y un gran esfuerzo por parte del club catalán.

RodriFC BarcelonaManchester CityLa LigaFichaje
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«Navbahor» prolonga su racha de victorias bajo la dirección de Temur Kapadze«Navbahor» prolonga su racha de victorias bajo la dirección de Temur KapadzeHoy, 21:01El futuro de Harry Kane: Múnich, la MLS y un posible regreso a InglaterraEl futuro de Harry Kane: Múnich, la MLS y un posible regreso a InglaterraHoy, 20:55¿Por qué el Real Madrid renunció al fichaje de Rodri? (Todos los detalles)¿Por qué el Real Madrid renunció al fichaje de Rodri? (Todos los detalles)Hoy, 19:54El giro en el fichaje de Rodri enfureció a la directiva del Real MadridEl giro en el fichaje de Rodri enfureció a la directiva del Real MadridHoy, 19:39Federico Gatti, lesionado: el defensa podría perderse el partido contra el InterFederico Gatti, lesionado: el defensa podría perderse el partido contra el InterHoy, 19:36Traspaso de Rodri: giro inesperado en el fútbol españolTraspaso de Rodri: giro inesperado en el fútbol españolHoy, 19:15
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)