Parma se dispone a fichar a David Romero y está listo para dejar salir a Pellegrino

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Parma se dispone a fichar a David Romero y está listo para dejar salir a Pellegrino

El Parma, club de la Serie A italiana, continúa moviéndose activamente en el mercado de fichajes y está cerca de reforzar de nuevo su línea ofensiva con un futbolista talentoso. Según Sky Sport, el equipo se encuentra en la fase final de las negociaciones para fichar al joven delantero argentino David Romero, que juega en Tigre. Según informa Goal.com.

Después de completar con éxito el fichaje de El Bilal Touré, la directiva del Parma ha alcanzado prácticamente un acuerdo con Tigre para contratar al delantero centro argentino nacido en 2003. El propio jugador dejó claro en las últimas horas, al despedirse de los aficionados del club, que se espera que se traslade a Italia próximamente.

David Romero logró destacar en la temporada recién terminada. Disputó un total de 17 partidos entre la Primera División argentina y la CONMEBOL Sudamericana, en los que marcó 10 goles y dio 2 asistencias. Precisamente su rendimiento regular y eficaz llamó la atención de los ojeadores del Parma.

El futuro de Mateo Pellegrino y el interés de los grandes

El fichaje de David Romero por el Parma también podría influir directamente en el futuro de otro delantero del club. Mateo Pellegrino, otro atacante argentino nacido en 2001, podría abandonar el equipo tras la llegada del nuevo jugador. Existe un gran interés por él tanto de clubes italianos como extranjeros, y la Fiorentina y la Juventus siguen la situación con especial atención.

La Fiorentina está preparada para dar un paso firme por Pellegrino si llega una buena oferta por Moise Kean o si Roberto Piccoli se marcha al Bolonia. Por su parte, la Juventus también está evaluando su línea ofensiva y ha convertido al joven delantero en uno de sus objetivos.

Los próximos pasos en el mercado de fichajes

Para los turineses, será necesario vender a algunos futbolistas de ataque antes de iniciar movimientos concretos por Pellegrino. Por ahora, Jonathan David sigue siendo el principal candidato a salir, aunque todavía no han llegado ofertas satisfactorias. Aun así, la Juventus tampoco se ha quedado fuera de esta pelea.

El Parma, por su parte, aspira a ofrecer al entrenador una línea ofensiva completamente definida antes del comienzo de la temporada. Solo queda que David Romero vista la camiseta gialloblù y que las partes acuerden los últimos detalles, informa Sky Sport.

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