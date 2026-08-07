El agente de Andrea Cambiaso habló sobre el futuro del futbolista

Las preguntas sobre el futuro de Andrea Cambiaso, lateral de la Juventus de Turín y de la selección italiana, siguen interesando a aficionados y especialistas. En una entrevista concedida a Sky Sport, el representante del jugador, Giovanni Bia, aclaró los últimos rumores de traspaso en torno a su cliente. Según sus palabras, en esta etapa no existe ningún motivo serio para que el defensa abandone a la Vecchia Signora. Sobre el tema, Goal.com informa .

Según informó Goal.com, el agente destacó que su cliente está muy satisfecho con su rendimiento y con el ambiente del equipo turinés. Giovanni Bia recordó que todos los niños sueñan en su infancia con jugar en grandes clubes como la Juventus, el Inter o el AC Milan. Por eso, Andrea solo podría plantearse dejar un equipo tan importante para él si recibiera una oferta muy importante que satisficiera plenamente a todas las partes.

El interés del Manchester City y el criterio de los grandes clubes

Según el agente, en el pasado el Manchester City mostró un interés concreto por Andrea Cambiaso. Sin embargo, el futbolista y sus representantes solo están dispuestos a estudiar un traspaso si llega una oferta de alguno de los mejores clubes de Europa. Bia señaló en particular que las propuestas de equipos de mitad de tabla de la Premier League no interesan al jugador, que solo elegiría conjuntos capaces de luchar por los objetivos más ambiciosos.

En las últimas semanas, la prensa informó sobre posibles acuerdos o intercambios de jugadores con otro grande del fútbol italiano, el Inter. En el mercado de fichajes se llegó a debatir un posible intercambio entre Andrea Cambiaso y Davide Frattesi. Sin embargo, Giovanni Bia negó rotundamente esos rumores y aseguró que no ha recibido ninguna solicitud ni oferta oficial por parte del Inter.