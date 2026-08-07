Samsung impulsa activamente a sus clientes a adoptar la tecnología de 5 nanómetros

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Samsung impulsa activamente a sus clientes a adoptar la tecnología de 5 nanómetros

La competencia por los volúmenes y las capacidades de producción de semiconductores continúa intensificándose en el mercado mundial. Según ZDNet Korea, Samsung Electronics está orientando activamente a sus clientes hacia un proceso de fabricación de 5 nanómetros, debido a la elevada ocupación de sus capacidades de 4 nanómetros. Se espera que esta decisión tenga un impacto significativo en el equilibrio actual del mercado mundial de semiconductores y en las cadenas de producción. Ixbt.com informa .

Según se ha informado, las líneas de 4 nanómetros de la división Samsung Foundry están prácticamente reservadas por completo hasta el próximo año. La principal causa sería el fuerte aumento de los pedidos destinados a las necesidades internas de la empresa, incluida la fabricación de nuevos chips de memoria HBM4. Estas capacidades también se utilizan para producir diversos aceleradores de inteligencia artificial.

Los 5 nanómetros como solución de compromiso

En la situación actual, Samsung ofrece a sus clientes su tecnología de 5 nanómetros, suficientemente madura y rentable, como alternativa. Este proceso es más económico que las tecnologías avanzadas de 2 y 3 nanómetros y, al mismo tiempo, puede cubrir plenamente las necesidades de numerosos fabricantes modernos. Originalmente diseñada para la electrónica del automóvil, esta tecnología también está ganando popularidad entre los desarrolladores de soluciones de inteligencia artificial, neuroprocesadores y chips para servidores.

En los últimos meses se ha observado un aumento considerable del interés por esta tecnología. Según los expertos del sector, también contribuyeron a ello la elevada carga de las fábricas de TSMC y la compleja situación geopolítica. Debido a la falta de capacidad disponible en el principal fabricante por contrato del mundo, numerosas empresas de China, India y otros países decidieron utilizar los servicios de Samsung.

Perspectivas y planes futuros

Los pedidos de menor volumen que TSMC no puede aceptar también están llegando ahora al gigante surcoreano. Esto brinda a la empresa nuevas oportunidades para reforzar su posición. Al mismo tiempo, Samsung sigue aceptando solicitudes para su avanzada tecnología de 2 nanómetros.

No obstante, el éxito futuro de la tecnología de 2 nanómetros dependerá en gran medida de la capacidad para aumentar el rendimiento de chips funcionales y hacer que la nueva tecnología resulte atractiva para los clientes de producción masiva. Por ahora, el proceso de 5 nanómetros sigue siendo el compromiso más equilibrado y estable para la empresa y sus clientes.

SamsungTecnologíaFabricación De ChipsHBM4Inteligencia Artificial
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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