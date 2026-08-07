El líder del Tottenham Micky van de Ven seguirá en el club

El club londinense Tottenham está cerca de firmar un nuevo contrato de larga duración con Micky van de Ven, uno de sus defensas titulares. Según BBC Sport, el internacional neerlandés ha cambiado de opinión sobre su futuro en el club y se espera que formalice pronto un nuevo acuerdo por cinco años. Esta noticia supone un paso importante para los Spurs y garantiza la estabilidad de los planes futuros del equipo. Goal.com informa .

Cabe recordar que el talentoso defensa central llegó al Tottenham en 2023 procedente del club alemán Wolfsburg. Aunque el acuerdo inicial anunciado públicamente se extendía hasta 2029, los acontecimientos de los últimos meses habían generado varias dudas sobre el futuro del jugador. Desde sus primeros días en la Premier League, destacó por sus actuaciones sólidas y desempeñó un papel decisivo en el éxito del equipo en la Europa League durante la temporada 2024-2025.

El factor Roberto De Zerbi y los cambios en el club

A comienzos de este año, cuando el Tottenham atravesaba un periodo complicado y luchaba por mantenerse en la Premier League, Micky van de Ven se había planteado seriamente su futuro. El cambio de tres entrenadores en apenas nueve meses y el fuerte empeoramiento de los resultados habían despertado dudas en el jugador. Sin embargo, el nombramiento de Roberto De Zerbi , exentrenador del Brighton, en sustitución de Igor Tudor el 31 de marzo, cambió radicalmente la situación.

La llegada del técnico italiano y el estilo de juego que implantó fueron los principales factores que hicieron cambiar de opinión al defensa. Van de Ven valoró positivamente los cambios en las infraestructuras del club y sus nuevas ambiciones. En una entrevista concedida a BBC Sport a comienzos del verano, destacó especialmente que el equipo había recuperado un nuevo espíritu.

Una temporada difícil ya quedó atrás

La temporada pasada, el Tottenham atravesó una de las etapas más complicadas de su historia. El club luchó hasta la última jornada para evitar el descenso y terminó en la 17.ª posición de la clasificación. Van de Ven no ocultó que los resultados de la campaña anterior fueron insatisfactorios e inaceptables.

A pesar de ello, las nuevas medidas adoptadas por la directiva y la estabilidad de la plantilla tuvieron un efecto positivo en el jugador. Subrayó la importancia de dejar atrás todas las dificultades y afrontar la nueva temporada con nuevos objetivos. La firma del nuevo contrato del defensa supondría para el Tottenham una victoria importante, no solo en el plano deportivo, sino también en términos de imagen.