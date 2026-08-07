NVIDIA vende tarjetas gráficas GeForce RTX 50 al precio recomendado en la QuakeCon

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NVIDIA vende tarjetas gráficas GeForce RTX 50 al precio recomendado en la QuakeCon

En los últimos tiempos, el mercado de las tarjetas gráficas ha experimentado un fuerte aumento de precios, lo que está causando serias dificultades a los usuarios. En este contexto, según ixbt.com, NVIDIA ha decidido ofrecer a los usuarios la posibilidad de comprar sus tarjetas gráficas de última generación a los precios oficialmente recomendados. Se espera que esta iniciativa sea un paso importante para quienes desean actualizar su ordenador en medio del encarecimiento del mercado. Sobre este tema, Ixbt.com informa .

La empresa implementará esta posibilidad no en grandes redes de distribución minorista, sino en el marco de un evento especial. En el festival QuakeCon, que abre sus puertas este año, NVIDIA presenta un puesto promocional especial. Este permite a los visitantes adquirir los dispositivos más recientes de la serie RTX 50 a su precio original, sin incrementos artificiales.

Política de precios del evento

Según las condiciones anunciadas, los compradores podrán adquirir la GeForce RTX 5070 Founders Edition por 550 dólares, la GeForce RTX 5080 FE por 1.000 dólares y el modelo insignia RTX 5090 FE por 2.000 dólares. Cabe señalar que, actualmente, en el comercio minorista, el precio de la tarjeta gráfica RTX 5090 ha aumentado hasta situarse entre 4.000 y 5.000 dólares, e incluso más. Por ello, la oferta de la QuakeCon se considera una oportunidad especialmente ventajosa y atractiva frente a la situación actual del mercado.

NVIDIA denomina esta promoción «Acceso prioritario verificado». El término destaca de forma particular que los precios oficialmente recomendados se han mantenido sin cambios pese a la realidad del mercado actual y a la elevada demanda. Aunque las reglas del mercado real muestran una situación diferente, la empresa intenta ofrecer hardware a sus seguidores a precios justos.

Detalles y condiciones del evento

Si planea asistir a este evento, que se celebra del 6 al 9 de agosto de este año, los organizadores recomiendan visitar el puesto de GeForce lo antes posible. El objetivo es conseguir los productos al precio garantizado antes de que se agoten. Según los representantes de la empresa, cualquier persona interesada podrá comprar estos dispositivos en persona.

Aun así, una pregunta fundamental preocupa a especialistas y compradores: sigue sin conocerse la cantidad exacta de tarjetas gráficas que NVIDIA ha reservado para este evento. Dado que se espera una demanda muy elevada, es poco probable que todas las personas interesadas puedan aprovechar la oportunidad. Por eso, la rapidez y la capacidad de reacción de los visitantes del festival serán cruciales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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