La empresa suiza Flyer presenta un nuevo tipo de bicicleta eléctrica

Flyer, uno de los principales fabricantes de bicicletas de Suiza, ha presentado al público su última creación: la bicicleta eléctrica premium G1 Upstreet TR:CF 7.63. Este vehículo ya ha atraído la atención de los especialistas gracias a sus soluciones técnicas innovadoras, especialmente su caja de cambios automática y su sistema de transmisión sin cadena. Ixbt.com informa de ello.

Según ixbt.com, el nuevo modelo ya se comercializa en el mercado alemán con un precio inicial de 7.999 euros. Actualmente, los compradores pueden adquirir esta bicicleta premium por 5.499 euros gracias a un descuento. El elevado precio se justifica por sus tecnologías avanzadas y el uso de materiales de alta calidad.

Sistema de transmisión y motor innovadores

La G1 Upstreet incorpora el sistema Pinion Motor.Gearbox.Unit. Esta solución integra en una única carcasa cerrada un motor eléctrico central con un par de 85 Nm y una caja de cambios de 12 velocidades. A diferencia de las transmisiones clásicas con desviador externo, esta construcción hermética ofrece una protección fiable frente al polvo, el agua y los daños mecánicos.

Según los especialistas, este enfoque reduce considerablemente las necesidades de mantenimiento. Otra ventaja importante de esta bicicleta eléctrica es el cambio de marchas totalmente automático. Un sistema electrónico especial selecciona por sí mismo la marcha óptima según la velocidad y las condiciones de la carretera, lo que permite al ciclista concentrarse por completo en el camino.

Materiales de carbono y especificaciones técnicas

En lugar de una cadena metálica tradicional, este modelo utiliza una correa moderna de carbono. Se caracteriza por funcionar casi en silencio, no requerir cuidados especiales y ofrecer una larga vida útil. Para mejorar la seguridad y la limpieza, la correa está cubierta por una pequeña carcasa protectora especial.

El cuadro de la Flyer G1 Upstreet TR:CF 7.63 también está fabricado directamente con fibra de carbono. Aun así, el peso total de la estructura alcanza los 29 kilogramos, por lo que no puede considerarse ligera. Esto se debe principalmente a la batería de gran capacidad instalada en la bicicleta, con una capacidad de 700 Wh, que permite realizar trayectos largos.