Roma y Gian Piero Gasperini: entrevista cancelada por los fichajes

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Roma y Gian Piero Gasperini: entrevista cancelada por los fichajes

La entrevista del entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, prevista para Sky Sport, fue cancelada inesperadamente en el último momento. La decisión despertó un gran interés entre la comunidad futbolística y los aficionados, y reforzó las especulaciones sobre una mayor actividad del club en el mercado de fichajes. Goal.com informa .

Según una información difundida por Goal.com, Sky Sport había anunciado durante la segunda mitad de la jornada que el técnico compartiría sus opiniones en el programa de la noche. Sin embargo, poco después, los presentadores de la cadena comunicaron a los aficionados que el entrenador no podría participar en la emisión.

Cuestiones de fichajes y reuniones intensas

Los periodistas del estudio explicaron que la cancelación de la intervención se debió a motivos ajenos tanto al entrenador como a la cadena. Gian Piero Gasperini pidió disculpas a los aficionados y a Sky Sport, y prometió compensar la entrevista lo antes posible.

Según los representantes de la cadena, el técnico se encuentra actualmente inmerso en intensas reuniones y negociaciones con la directiva del club. Se cree que durante el stage del equipo romano en Cardiff se están debatiendo asuntos importantes entre la dirección y el cuerpo técnico.

Nuevos jugadores y prioridades

Según la fuente, con el cierre del mercado de fichajes cada vez más cerca, la directiva de la Roma y el entrenador están trabajando intensamente para reforzar la plantilla. En concreto, se ha sabido que la prioridad actual del equipo es fichar a un jugador de banda.

El club trabaja activamente para mejorar su política de fichajes y alcanzar los objetivos fijados para la temporada. La decisión de Gasperini de renunciar a su rueda de prensa para centrarse por completo en el stage y las negociaciones sugiere que pronto habrá nuevos cambios y fichajes destacados en la Roma.

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