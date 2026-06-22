Michael Owen: No me sorprendería que Ronaldo anote un hat-trick contra Uzbekistán

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Michael Owen: No me sorprendería que Ronaldo anote un hat-trick contra Uzbekistán

El próximo encuentro entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Portugal, clasificadas en el grupo "K" de la Copa del Mundo 2026, se encuentra actualmente en el centro de atención de aficionados y expertos del fútbol en todo el mundo. La selección de Uzbekistán, debutante en el torneo, despierta interés por su potencial aún no revelado, mientras que Portugal ha captado la atención debido a un resultado inesperado en la primera jornada.

La mala fortuna de Portugal y la presión sobre Ronaldo

Reconocida como uno de los grandes favoritos del torneo, la selección de Portugal causó una gran sensación al empatar contra la República Democrática del Congo en la primera jornada. Este resultado fue recibido con dureza por la comunidad futbolística.

En particular, la actuación anodina de Cristiano Ronaldo, quien estableció un récord absoluto al participar por sexta vez en este Mundial junto a Lionel Messi, provocó numerosas críticas. Los especialistas han empezado a dudar de la capacidad general y las perspectivas de la selección portuguesa. En esta situación, el duelo de la segunda jornada contra Uzbekistán es de suma importancia para los portugueses.

Michael Owen sale en defensa de su antiguo compañero

La leyenda del fútbol mundial, el famoso goleador inglés Michael Owen, concedió una entrevista al medio Goal antes del enfrentamiento entre Uzbekistán y Portugal. Owen, quien jugó junto a Ronaldo en el Manchester United, confía, a pesar de las críticas, en que Cristiano pueda destacar en el partido contra Uzbekistán:

"El hecho de que Lionel Messi marcara tres goles con Argentina antes del primer partido de Portugal no logró inspirar a Ronaldo a marcar. No le resultó fácil aceptar esta situación. Pero no estoy de acuerdo con las críticas hacia Ronaldo. ¿No ha sido siempre así? Especialmente en los últimos años. Nunca se ha involucrado demasiado en el juego colectivo, pero ha sido capaz de cambiar totalmente la situación en el campo en el momento decisivo. Es muy fácil culparlo de todo cuando no marca. Pero, ¿cuántas veces ha silenciado a los críticos ya en el siguiente partido? No me sorprendería en absoluto que Cristiano Ronaldo anote un hat-trick en el partido contra la selección nacional de Uzbekistán".

Hora y lugar del encuentro

El histórico duelo entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Portugal comenzará el 23 de junio a las 22:00 hora de Tashkent. Este emocionante choque tendrá lugar en un lujoso estadio en la ciudad de Houston, Estados Unidos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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