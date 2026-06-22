Cannavaro: No tenemos miedo de Portugal, no hay amistad en el campo

El seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, compartió sus reflexiones antes del crucial encuentro contra Portugal en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

En una entrevista concedida al servicio de prensa de la UFA, el técnico italiano valoró positivamente la fuerza del rival. Al mismo tiempo, destacó que intenta liberar a sus jugadores de presiones excesivas para que salgan al campo con confianza.

Cannavaro afirmó que Uzbekistán se enfrentará a uno de los equipos más fuertes y estrellados del Mundial. La plantilla de Portugal cuenta con muchos jugadores de alto nivel que militan en los clubes líderes de Europa.

Por supuesto, la atención principal se centra en Cristiano Ronaldo. Cannavaro reconoció al delantero portugués como uno de los máximos exponentes del fútbol mundial en los últimos 20 años, junto a Lionel Messi.

«Intento reducir la presión sobre mis jugadores. Porque jugamos contra uno de los equipos más fuertes de la Copa del Mundo. La plantilla de Portugal está llena de estrellas y, por supuesto, tienen a Cristiano Ronaldo. En los últimos 20 años, él y Lionel Messi han sido los mejores futbolistas del mundo», dijo Cannavaro.

El seleccionador también se detuvo en el estilo de juego de Portugal. Señaló que los pupilos de Roberto Martinez prefieren controlar el balón durante mucho tiempo, gestionar el ritmo del juego mediante pases cortos y no permitir que el rival se mueva con libertad.

Portugal es capaz de generar peligro en cada ataque. Por ello, se requiere que los futbolistas uzbekos sean máximamente ordenados, atentos y cohesionados en defensa.

Sin embargo, Cannavaro no quiere que su equipo se limite a defender durante todo el encuentro. Según su plan, los «Lobos Blancos» deben avanzar con valentía cuando tengan la posesión para generar problemas al rival.

«A Portugal le gusta controlar el balón. Gestionan el juego con pases cortos y son peligrosos en cada situación. Por eso, debemos ser muy ordenados en defensa. Al mismo tiempo, cuando el balón sea nuestro, debemos intentar causarles problemas», afirmó el especialista.

Según Cannavaro, no hay ningún equipo en el mundo que sea perfecto. Cada rival tiene puntos fuertes, pero también puntos débiles que pueden ser aprovechados.

El cuerpo técnico de Uzbekistán ha analizado detalladamente el juego de Portugal. Ahora, la tarea principal será limitar al máximo las ventajas del rival y aprovechar eficientemente los espacios y las debilidades.

Cannavaro también subrayó que el nombre y el estatus de Ronaldo no deben cargar a los jugadores con presión adicional. Según él, una vez que comienza el partido, en el campo no quedan estrellas, sino dos equipos luchando por el resultado.

«Ronaldo es un gran jugador y una estrella inmensa. Pero una vez que empieza el juego, hay que olvidar todo eso. Debemos centrarnos únicamente en nuestra tarea», dijo el seleccionador.

El técnico italiano mencionó que fuera del campo puede haber relaciones sinceras entre los futbolistas, pero que una vez que suena el silbato inicial del árbitro, la amistad pasa a segundo plano.

«Fuera del campo las relaciones pueden ser muy buenas. Pero en el campo no son amigos. Allí solo debes pensar en los intereses de tu propio equipo», destacó Cannavaro.

El seleccionador también habló sobre la impresión que desea dejar la selección de Uzbekistán en el Mundial. Aunque la selección es debutante histórica, quiere que sea reconocida como un equipo disciplinado, con un fútbol propio y que no teme a los rivales fuertes.

«Quiero que recuerden a Uzbekistán como una selección que participa por primera vez en el Mundial, pero que no tiene miedo a los equipos fuertes. Debemos ser reconocidos como un equipo bien organizado, disciplinado y que juega un buen fútbol», afirmó.

Cannavaro añadió que Uzbekistán respeta a todos sus rivales, pero desea que haya el mismo respeto hacia la selección nacional. Para ello, los «Lobos Blancos» deben demostrar su fuerza, carácter y capacidad de competir dignamente en el campo.

Durante la entrevista, el especialista también relató cómo entró en la profesión de entrenador. Confesó que de niño solo soñaba con ser futbolista y que inicialmente consideraba la dirección técnica como una profesión muy compleja y difícil.

Antes de finalizar su carrera como jugador, Cannavaro pensó en ser director deportivo o manager de un club. Pero con el tiempo, su interés por el entrenamiento creció y no ocultó que hoy disfruta enormemente de su trabajo.

«Para ser sincero, me encanta este trabajo. Cada mañana, al despertar, intento aprender cosas nuevas, ver partidos y compartir mi experiencia con los jugadores», dijo Cannavaro.

Señaló que transmitir conocimientos y experiencia a los jugadores, y contribuir a su crecimiento, es uno de los sentimientos más valiosos en el entrenamiento. Precisamente este proceso le brinda felicidad y nueva motivación.

El partido contra Portugal será una nueva prueba inmensa para Uzbekistán. Independientemente de cuán fuerte sea el nombre y la plantilla del rival, Cannavaro exige a sus pupilos disciplina, valentía y confianza en sus propias capacidades.

Los «Lobos Blancos» no entran al campo solo para respetar al rival, sino para hacerse respetar ellos mismos.