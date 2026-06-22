Nueva sensación de Cabo Verde, Uruguay pierde puntos en Miami

El encuentro entre Uruguay y Cabo Verde, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo, terminó con un resultado inesperado. En el intenso duelo disputado en el famoso Hard Rock Stadium de Miami, se registró un empate 2-2. Tras este resultado, los isleños continúan su sensacional paso por la competición.

El drama de la primera parte y la remontada de Uruguay

El partido no comenzó según el plan de los sudamericanos. Intentando tomar el control del balón, la selección de Uruguay fue sorprendida por un ataque rápido en el minuto 21. El centrocampista de Cabo Verde, Kevin Lenini, abrió el marcador con un disparo preciso, poniendo en ventaja a los visitantes nominales.

Sin embargo, los experimentados uruguayos lograron cambiar la situación al final de la primera parte:

En el minuto 44 Maximiliano Araújo aprovechó un espacio en la defensa rival para restablecer el equilibrio.

En el minuto 45+6 durante el tiempo añadido, Agustín Canobbio marcó, asegurando que Uruguay se fuera al descanso con ventaja.

El carácter de los isleños y el punto final

Aunque Uruguay intentó mantener la ventaja en la segunda parte, los jugadores de Cabo Verde no quisieron rendirse. Los cambios realizados por el entrenador de los isleños dieron sus frutos rápidamente. En el minuto 58, Helio Varela, quien entró desde el banquillo, anotó solo tres minutos después, en el minuto 61, para establecer el marcador final del encuentro: 2-2.

Tras dos jornadas, la selección de Cabo Verde continúa su racha invicta en el Mundial 2026, convirtiéndose en la verdadera sorpresa. En la última jornada decisiva de la fase de grupos, Cabo Verde se enfrentará a Arabia Saudita, mientras que a Uruguay le espera una prueba muy difícil contra España.

Mundial 2026. Protocolo de la 2ª jornada

Uruguay — Cabo Verde 2:2

Goles: Lenini 21 (0:1), Araújo 44 (1:1), Canobbio 45+6 (2:1), Varela 61 (2:2).

Uruguay: Muslera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Sanabria, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte (70 De la Cruz), Agustín Canobbio, Federico Valverde, Maximiliano Araújo (81 Brian Rodríguez), Federico Viñas (70 Darwin Núñez).

Cabo Verde: Vozinha, Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidney Cabral, Kevin Lenini (70 Laros Duarte), Ryan Mendes, Telmo Arcanjo (46 Deroy Duarte), Jamiro Monteiro (80 Yannick Semedo), Garry Rodrigues (58 Helio Varela), Gilson Benchimol (58 Nuno Da Costa).