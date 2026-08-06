Manchester United completa el fichaje de la temporada

El Manchester United, uno de los grandes clubes de la Premier League, ha cerrado una operación muy beneficiosa en el mercado de fichajes. Según Shay Given, el centrocampista belga Youri Tielemans, incorporado al equipo, está llamado a ser uno de los fichajes más exitosos de la temporada. Esta operación se considera una decisión acertada de la directiva. Goal.com informa .

En una entrevista concedida a BOYLE Sports, el exguardameta Shay Given destacó que el Manchester United había logrado un resultado extraordinario al fichar a Youri Tielemans por 35 millones de libras esterlinas. En su opinión, el futbolista resultó ser una opción mucho más económica y rentable que otros fichajes de alto coste.

Ahorro y experiencia en el centro del campo

El experto señaló que, mientras otros clubes pagaron 100 millones de libras por Sandro Tonali o 75 millones por Bruno Guimarães, el Manchester United dio un auténtico golpe de acierto al incorporar a un jugador experimentado por solo 35 millones. Aston Villa se habría visto obligado a venderlo debido a las normas financieras.

Youri Tielemans cuenta con una enorme experiencia tanto en su club como con su selección nacional, un factor que será importante para mejorar el juego del equipo. Sus movimientos sobre el terreno de juego y su competitividad deberían ser de gran ayuda para el entrenador del Manchester United, Ruben Amorim.

El potencial de Senne Lammens

Además del centro del campo, los cambios bajo los palos también han captado la atención de los especialistas. Shay Given describió a Senne Lammens como el guardameta más completo del Manchester United desde la salida de David de Gea y lo calificó como la solución a los problemas que arrastra el equipo desde hace años.

Aunque el futbolista cometió un error costoso en el Mundial, el experimentado exguardameta señaló que ese episodio fortalecerá el carácter del joven portero. La calma de Lammens bajo presión y su actitud ante el juego se consideran sus principales virtudes, lo que lo diferencia de los demás guardametas.