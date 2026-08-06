Bruno Guimarães estaría cerca de dejar el Newcastle por el Arsenal

El Arsenal, actual campeón de la Premier League inglesa, está cerca de fichar al centrocampista brasileño Bruno Guimarães para reforzar su plantilla. Se espera que el traspaso ascienda a unos 75 millones de libras esterlinas (101 millones de dólares), y el acuerdo ya está causando un gran revuelo en el mundo del fútbol. Goal.com informa de ello.

Según Goal.com, la exestrella del Newcastle United Chris Waddle explicó detalladamente las razones de este posible traspaso durante una entrevista en colaboración con BetBrain. En opinión de Waddle, el atractivo del club londinense, la posibilidad de luchar por títulos y las condiciones económicas han influido decisivamente en la elección del jugador de 28 años.

Los cambios en el Newcastle y la decisión de marcharse

Bruno Guimarães llegó a St James’ Park durante el mercado de fichajes de invierno de 2022. En cuatro años y medio disputó 195 partidos con el equipo y llegó a portar el brazalete de capitán. En 2025 ganó la League Cup y se convirtió en uno de los líderes de los Magpies en la Champions League.

Sin embargo, en 2026 se están produciendo cambios drásticos en el club del noreste de Inglaterra. Anthony Gordon y Sandro Tonali dejaron el equipo a cambio de importantes cantidades, mientras que el entrenador Eddie Howe también abandonó su cargo. A medida que los cimientos del equipo comienzan a tambalearse, Guimarães parece querer convertirse también en parte de esta ola de salidas.

Las principales razones del traspaso

Chris Waddle señaló que varios factores importantes hicieron cambiar de opinión al jugador. El primero es la posibilidad de ganar el título de la Premier League, la Champions League y otros trofeos prestigiosos.

La posibilidad de ganar la Premier League inglesa y la Champions League

La comodidad de Londres y la mayor facilidad para viajar en avión a Brasil

Un nuevo contrato mucho más beneficioso económicamente

Las incertidumbres sobre el futuro en el Newcastle

Waddle añadió que el jugador también saldría más beneficiado económicamente. Con 28 años, cerca de cumplir 29, todavía puede jugar al máximo nivel durante otros dos o tres años. Además, viajar desde Londres para incorporarse a la selección brasileña resulta mucho más cómodo que hacerlo desde Newcastle, lo que también es un factor importante.

En conclusión, Guimarães, al ver hacia dónde se dirige el futuro del Newcastle, no pudo rechazar la oferta de un grande como el Arsenal. El futbolista se prepara ahora para dar el siguiente gran paso de su carrera.