Durante los últimos 60 años de la historia de la astronáutica, la humanidad ha estudiado los límites biológicos que permitirían el nacimiento de un niño en órbita. El último análisis exhaustivo publicado por científicos del instituto Echoes of the Cosmos demuestra lo complejos que son la reproducción y la procreación más allá de la atmósfera terrestre. Como hasta ahora no se ha registrado ningún embarazo en el espacio, todas las conclusiones científicas se basan en experimentos realizados con cobayas, ratas y ratones. Así lo informa Ixbt.com informa .

Resulta que la fecundación artificial puede realizarse técnicamente en microgravedad: en ratones, su tasa fue similar a la de la Tierra y alcanzó el 84 %. Sin embargo, después comienzan los fallos sistémicos. La formación del blastocisto se ralentiza, la proporción de implantaciones exitosas cae drásticamente y el número de crías nacidas vivas es varias veces menor que en la Tierra. En los experimentos realizados en 2016 a bordo del satélite SJ-10, los embriones de ratón se desarrollaron, pero presentaron daños masivos en el ADN e hipometilación global. La principal causa sería la radiación cósmica, con una dosis de 0,15 milligrey de radiación al día.

Efectos de la radiación y la microgravedad

Según ixbt.com, la radiación cósmica daña gravemente las células reproductoras. Los iones pesados de alta energía, o partículas HZE, provocan la fragmentación del ADN de los espermatozoides y estrés oxidativo. En las hembras, la reserva ovárica se agota rápidamente y la maduración de los ovocitos se altera debido a la disfunción mitocondrial. Al no existir un vector gravitatorio, el huso de división pierde su orientación y aumenta el número de óvulos aneuploides, con un conjunto incorrecto de cromosomas.

Incluso si la fecundación tiene éxito, la microgravedad altera la mecánica del embarazo. En condiciones de ingravidez, el sistema cardiovascular materno pierde volumen plasmático y tono vascular. Sin embargo, un embarazo normal requiere una gran expansión del flujo sanguíneo para alimentar la placenta. Por ello, el embarazo natural implica un riesgo extremadamente elevado e inaceptable desde sus primeras etapas.

Soluciones tecnológicas al problema

Para superar esta difícil situación, los investigadores estudian tres escenarios tecnológicos principales. El primero se centra en modificar el entorno e incluye estaciones orbitales giratorias capaces de restablecer una gravedad de 1 g. La segunda vía es la medicina cibernética y los sistemas cerrados, bajo el concepto denominado SRAET (Synthetic Reproductive Adaptive Enhancement Technology). La tercera contempla modificar directamente la biología humana mediante ingeniería genética somática y reproductiva.

El concepto SRAET destaca como el sistema más desarrollado. No se trata simplemente de un útero artificial, sino de un incubador hermético equipado con sensores de radiación, materiales de densidad variable —nanotubos de nitruro de boro hidrogenado y pantallas de agua—. En el interior del sistema, los chips microfluídicos contienen un recorrido biomimético que reproduce la bioquímica de las trompas de Falopio y el útero, creando un entorno de líquido amniótico artificial.

Los datos obtenidos muestran que los adultos se degradan rápidamente en ingravidez: los huesos pierden densidad y el corazón se atrofia. Sin embargo, el embrión y el feto poseen una gran capacidad de adaptación. El sistema SRAET pretende aprovechar esta plasticidad para adaptar el organismo en desarrollo mediante factores de estrés controlados. Aun así, los especialistas señalan que ninguno de estos elementos está preparado todavía para su uso clínico, mientras que la edición CRISPR está prohibida. Esta infraestructura constituye el primer paso conceptual hacia la transformación del nacimiento de un niño sano en Marte de ciencia ficción en un objetivo real.