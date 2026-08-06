¿Seguirá Vinicius hasta 2031? Giro decisivo en las negociaciones

El futuro de Vinicius Junior en el Real Madrid se acerca a una fase decisiva. Según el periodista Ramon Alvarez, el extremo brasileño ha llegado a un acuerdo con el club madrileño por un nuevo contrato hasta 2031.

Sin embargo, hay un detalle importante: el Real Madrid todavía no ha anunciado oficialmente la renovación. Varias fuentes españolas de prestigio informan de que la última reunión entre las partes fue positiva, aunque la firma definitiva aún no se ha producido.

Primer acercamiento serio tras dos años de negociaciones

Las negociaciones entre Vinicius y el Real Madrid por un nuevo contrato llevaban mucho tiempo en marcha. Los principales desacuerdos estaban relacionados con el salario del jugador, la prima por la renovación y las condiciones sobre los derechos de imagen.

Según se informa, en la última reunión el Real Madrid estuvo representado por su director general, José Ángel Sánchez, y el responsable de la secretaría técnica, Juni Calafat, mientras que el jugador estuvo representado por su agente, Federico Pena.

Según la prensa española, el club madrileño mejoró su oferta inicial y presentó un paquete de hasta 24 millones de euros anuales, incluidos los bonus. El entorno de Vinicius exigía inicialmente unos ingresos cercanos a los 30 millones de euros, pero las nuevas condiciones acercaron mucho más a ambas partes.

Después de la reunión, aumentó el optimismo sobre la renovación tanto dentro del club como en el entorno del jugador. No obstante, hasta que se acuerden por completo los detalles económicos y legales, es prematuro considerar que el contrato está firmado oficialmente.

El Arsenal siguió la situación con atención

El contrato actual de Vinicius termina el 30 de junio de 2027. Esta información también aparecía en el comunicado oficial del Real Madrid de 2023.

Por eso, el retraso en el acuerdo sobre el nuevo contrato llamó la atención del Arsenal. El club londinense estudió la situación con los representantes del futbolista brasileño y estaba dispuesto a valorar un posible fichaje si las negociaciones terminaban sin éxito.

El Real Madrid tampoco quiere perder a Vinicius cuando llegue al último año de su contrato. Si no se alcanza un acuerdo, el jugador tendrá derecho a negociar libremente con otros clubes a partir de enero de 2027.

Desde esta perspectiva, el interés del Arsenal fue uno de los factores que aumentó la presión en las negociaciones. Sin embargo, tras las últimas informaciones, las posibilidades de que los londinenses se hagan con Vinicius podrían reducirse considerablemente.

La postura de Mourinho también influyó

Se afirma que el nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho, considera a Vinicius una pieza clave del próximo proyecto. El técnico portugués habría hablado personalmente con el jugador para explicarle su papel en el equipo y sus futuras responsabilidades.

Vinicius también declaró durante la pretemporada que estaba satisfecho de trabajar con el nuevo entrenador y que quería jugar un «fútbol feliz». Al mismo tiempo, su contrato todavía no había sido renovado y las negociaciones continuaban.

La forma en que el extremo brasileño Kylian Mbappé sería utilizado junto a los nuevos jugadores en el mismo once también pudo tener un papel importante en las negociaciones. Para el futbolista no solo cuenta el salario, sino también su estatus sobre el césped y la confianza que el club deposita en él.

¿Continuará la historia que comenzó en 2018?

Vinicius llegó al Real Madrid en julio de 2018, con 18 años, procedente del Flamengo. El traspaso fue valorado entonces en unos 45 millones de euros.

Tras sufrir dificultades de adaptación al principio, el brasileño se convirtió en una de las principales armas ofensivas del equipo. En la final de la Champions League de 2022 contra el Liverpool marcó el gol de la victoria, dando al Real Madrid su 14.ª Copa de Europa.

Según los datos oficiales del club en 2023, Vinicius había disputado hasta entonces 235 partidos con el primer equipo, marcado 63 goles y conquistado nueve trofeos.

Sus siguientes años en Madrid también estuvieron marcados por sus cifras individuales, sus goles en los grandes partidos y diversas polémicas fuera del campo. Por eso, renovar a Vinicius no es una simple decisión de plantilla: es una elección relacionada con la estrategia ofensiva del club para los próximos cinco años.

Prudencia hasta el anuncio oficial

Ramon Alvarez informa de que se ha alcanzado un acuerdo. Cadena SER también señaló que la nueva oferta económica acercó a las partes y que Vinicius logró imponerse en las condiciones del contrato.

Sin embargo, la última información de AS destaca que el Real Madrid espera recibir pronto una respuesta definitiva del jugador y que todavía no existe un acuerdo completo.

Por tanto, es más correcto valorar la situación actual de la siguiente manera:

las negociaciones entre Vinicius y el Real Madrid han dado un gran paso adelante;

se espera que el nuevo contrato llegue hasta 2031;

la posibilidad de un traspaso al Arsenal está disminuyendo;

pero todavía se esperan el comunicado oficial del club y la firma del jugador.

Si el acuerdo se cierra, Vinicius podría prolongar su carrera en el Real Madrid hasta 13 años. Si vuelve a surgir un desacuerdo sobre los últimos detalles, podría reabrirse una de las mayores disputas del mercado de fichajes europeo.

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