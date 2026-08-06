João Pedro reacciona al fichaje de Danny Welbeck por el Chelsea

El delantero del Chelsea João Pedro destacó que la llegada de su nuevo compañero Danny Welbeck a Stamford Bridge es un acontecimiento importante para su carrera y para todo el equipo. El brasileño reconoció al experimentado atacante como uno de sus mentores y recordó la gran ayuda que le brindó durante su adaptación al fútbol inglés. Se espera que este fichaje aporte experiencia y estabilidad a la línea ofensiva del equipo dirigido por Xabi Alonso. Goal.com informa .

En una entrevista concedida al sitio web oficial del Chelsea, João Pedro explicó que ahora tiene la oportunidad de compartir equipo con Danny Welbeck por tercera vez en su carrera. Ambos ya habían jugado juntos en el Watford y el Brighton. Pedro destacó especialmente que, cuando llegó inicialmente a Inglaterra, no hablaba inglés y que Welbeck le ayudó en todos los aspectos, sentando las bases para su desarrollo.

La llegada de un delantero experimentado

Danny Welbeck, de 35 años, marcó 13 goles con el Brighton la temporada pasada. El Chelsea pagó alrededor de 7 millones de libras esterlinas por su fichaje y ambas partes firmaron un contrato de dos años. La llegada de este jugador experimentado desempeñará un papel importante al aportar liderazgo, tanto sobre el terreno de juego como en el vestuario, al joven equipo dirigido por Xabi Alonso.

El proceso de adaptación al nuevo entorno colectivo ya ha comenzado. En particular, el miércoles, durante un amistoso de pretemporada contra la Juventus, Welbeck y Pedro fueron titulares y pusieron a prueba su entendimiento. Aunque el partido terminó con una derrota por 0-1, el cuerpo técnico extrajo conclusiones positivas del rendimiento de los futbolistas.

Una cálida bienvenida en el equipo

El centrocampista Moisés Caicedo, que también llegó al Chelsea procedente del Brighton, no ocultó su alegría por el fichaje de Welbeck. Según explicó, volver a coincidir con el experimentado delantero en el mismo equipo le dio mucha motivación, y recordó que él también recibió una gran ayuda de Welbeck cuando llegó al Brighton. La cálida bienvenida de los líderes del equipo al nuevo jugador demuestra la unidad del conjunto de Xabi Alonso durante la pretemporada.