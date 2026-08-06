João Pedro reacciona al fichaje de Danny Welbeck por el Chelsea
El delantero del Chelsea João Pedro destacó que la llegada de su nuevo compañero Danny Welbeck a Stamford Bridge es un acontecimiento importante para su carrera y para todo el equipo. El brasileño reconoció al experimentado atacante como uno de sus mentores y recordó la gran ayuda que le brindó durante su adaptación al fútbol inglés. Se espera que este fichaje aporte experiencia y estabilidad a la línea ofensiva del equipo dirigido por Xabi Alonso. Goal.com informa .
En una entrevista concedida al sitio web oficial del Chelsea, João Pedro explicó que ahora tiene la oportunidad de compartir equipo con Danny Welbeck por tercera vez en su carrera. Ambos ya habían jugado juntos en el Watford y el Brighton. Pedro destacó especialmente que, cuando llegó inicialmente a Inglaterra, no hablaba inglés y que Welbeck le ayudó en todos los aspectos, sentando las bases para su desarrollo.
La llegada de un delantero experimentadoDanny Welbeck, de 35 años, marcó 13 goles con el Brighton la temporada pasada. El Chelsea pagó alrededor de 7 millones de libras esterlinas por su fichaje y ambas partes firmaron un contrato de dos años. La llegada de este jugador experimentado desempeñará un papel importante al aportar liderazgo, tanto sobre el terreno de juego como en el vestuario, al joven equipo dirigido por Xabi Alonso.
El proceso de adaptación al nuevo entorno colectivo ya ha comenzado. En particular, el miércoles, durante un amistoso de pretemporada contra la Juventus, Welbeck y Pedro fueron titulares y pusieron a prueba su entendimiento. Aunque el partido terminó con una derrota por 0-1, el cuerpo técnico extrajo conclusiones positivas del rendimiento de los futbolistas.
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