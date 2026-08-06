Un estadounidense logró establecer 350 récords Guinness (video)

El estadounidense David Rush estableció 350 récords Guinness en distintas categorías durante los últimos 11 años. Hasta la fecha, 200 de ellos siguen a su nombre, un resultado que lo convierte en un hombre sin igual en el mundo de los récords.

Entre los récords de David hay pruebas tan inusuales y complejas como correr un medio maratón llevando 137 camisetas, hacer malabares con antorchas mientras se desplaza en monociclo y mantener una motosierra encendida en equilibrio sobre la barbilla durante 4 minutos.

Según el propio récordman, no es la fama lo que lo impulsa a conquistar estos desafíos inusuales, sino su interés por ponerse a prueba con tareas complejas. Esta pasión lo guía año tras año hacia nuevos récords.