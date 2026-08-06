Tras la lesión en una pelea de 26 segundos: Van y Pantoja volverán a enfrentarse

La esperada revancha por el cinturón del peso mosca de la UFC ha sido confirmada oficialmente. El campeón actual, Joshua Van, se enfrentará al excampeón Alexandre Pantoja en el combate estelar de UFC 331.

El evento se celebrará el 19 de septiembre, hora de Estados Unidos, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Debido a la diferencia horaria, el combate estelar tendrá lugar probablemente durante la madrugada del 20 de septiembre en Uzbekistán .

La primera pelea solo duró 26 segundos

Los dos luchadores se enfrentaron por primera vez el 6 de diciembre de 2025, en UFC 323. Aquella noche, Pantoja defendió su cinturón, mientras que Van disputó por primera vez en su carrera una pelea por el título de la UFC.

Sin embargo, la pelea completa que esperaban los aficionados no llegó a disputarse. En el segundo 26, Pantoja sufrió una grave lesión en el brazo y el codo. Al no poder continuar, el brasileño permitió que Van fuera declarado ganador por nocaut técnico y se quedara con el cinturón. En el resultado oficial de la UFC, la derrota figura como «nocaut técnico debido a una lesión».

Por eso, aquel primer enfrentamiento no se consideró una prueba de que Van fuera superior a Pantoja. Al contrario, la inesperada lesión dejó sin respuesta la principal pregunta entre ambos luchadores.

Van defendió el cinturón y respondió a las dudas

Joshua Van respondió en su siguiente pelea a las críticas que afirmaban que había ganado el título por accidente. En mayo de 2026, defendió por primera vez el cinturón en una pelea de cinco asaltos contra Tatsuro Taira.

El luchador nacido en Myanmar detuvo a su rival con golpes a 1 minuto y 32 segundos del quinto asalto. De esta manera, Van demostró que puede disputar una pelea completa por el campeonato a un ritmo alto y seguir siendo peligroso en los últimos asaltos.

El perfil oficial actual de la UFC registra el récord profesional de Van con 17 victorias y 2 derrotas. Nueve de sus triunfos llegaron por nocaut y otros dos por sumisión. Por eso, el récord de 21-2 mencionado en algunas informaciones no coincide con las estadísticas oficiales de la UFC.

Para Pantoja, no es una revancha cualquiera

Antes de su primera pelea contra Van, Alexandre Pantoja era uno de los campeones más consistentes de la división. Su derrota ante Van puso fin a una racha de ocho victorias consecutivas.

Con 14 victorias, el brasileño es uno de los luchadores con más triunfos en la historia del peso mosca de la UFC. Doce de sus victorias profesionales llegaron por sumisión, lo que demuestra el peligro que representa en el suelo. Su perfil oficial de la UFC registra un récord de 30-6.

Pantoja exigió una revancha inmediata porque no había perdido el cinturón en una pelea completa. Ahora tendrá la oportunidad de recuperar el título en su primer combate después de la lesión.

Se enfrentan dos estilos completamente distintos

La principal ventaja de Van es su alto ritmo, el gran volumen de golpes y su capacidad para mantener la presión durante los asaltos. Según las estadísticas de la UFC, conecta una media de 8,43 golpes significativos por minuto.

Pantoja, por su parte, es uno de los luchadores más experimentados de la división para llevar la pelea al suelo, tomar la espalda de su rival y buscar la sumisión. Puede aprovechar la agresividad de Van para buscar el clinch o un derribo a corta distancia.

La tarea principal del campeón actual será frenar la lucha de Pantoja y mantener la pelea de pie. El excampeón, en cambio, tendrá que evitar permanecer demasiado tiempo bajo el ritmo y el volumen de golpes de Van.

Cinco asaltos para responder a la pregunta que quedó sin respuesta tras 26 segundos

En el primer enfrentamiento, los luchadores ni siquiera tuvieron tiempo de mostrar sus planes. Por eso, la revancha de UFC 331 no se celebrará únicamente por el cinturón, sino también para responder a todas las dudas surgidas después de aquella pelea.

Van quiere derrotar a Pantoja en una pelea completa y demostrar que es el verdadero campeón de la división. Pantoja intentará demostrar que no perdió el cinturón en combate, sino por una desafortunada lesión.

Si el primer enfrentamiento duró solo 26 segundos, esta vez ambos luchadores tendrán hasta cinco asaltos para determinar quién es realmente el más fuerte.

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