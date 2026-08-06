Galatasaray ofrece 35 millones de euros por Rafael Leão

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Galatasaray ofrece 35 millones de euros por Rafael Leão

El Galatasaray turco ha enviado su primera oferta oficial por el traspaso del delantero del AC Milan Rafael Leão. Según GOAL.com, el gigante de Estambul ha comunicado que está dispuesto a pagar 35 millones de euros por el internacional portugués, pero la directiva milanista consideró insuficiente la cantidad y rechazó la propuesta. A este respecto, Goal.com informa que.

En los últimos días, ambas partes habían mantenido negociaciones preliminares. Después, el campeón de Turquía se puso oficialmente en contacto con el AC Milan por correo electrónico para proponer la compra directa del futbolista. Aunque inicialmente se había contemplado una cesión con opción de compra, el Galatasaray está dando ahora un paso firme hacia un traspaso definitivo.

La cantidad que exige el Milan y la postura del club

La directiva del club italiano, incluido su propietario Gerry Cardinale, no se opone a la venta del jugador. Sin embargo, los Rossoneri exigen al menos 50 millones de euros por su dorsal número 10. Por ello, la oferta de 35 millones presentada por el Galatasaray fue rechazada de inmediato.

Se ha sabido que Rafael Leão también rechazó en los últimos días una oferta de otro club turco, el Fenerbahçe. El proyecto deportivo de ese equipo no le convenció. Por ahora, solo el Galatasaray figura como principal candidato para fichar al extremo portugués.

Las próximas negociaciones y los pasos previstos

La directiva del Galatasaray está llevando a cabo conversaciones internas, alentada por las señales positivas del jugador y su disposición a aceptar el traspaso. Se espera que el club turco vuelva a la mesa de negociaciones con el Milan con una nueva oferta en las próximas horas.

Según las fuentes, el Galatasaray podría elevar su próxima oferta hasta cerca de 40 millones de euros. Aun así, la exigencia firme de 50 millones de euros del AC Milan sigue siendo el principal factor que decidirá el desenlace del traspaso.

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