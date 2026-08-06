Científicos logran crear perros que no provocan alergias

Científicos estadounidenses anunciaron que han creado perros de raza beagle genéticamente modificados para reducir las reacciones alérgicas en las personas. The Guardian informó sobre ello.

Según se ha informado, los especialistas de la empresa Kindred Companion Sciences editaron el gen responsable de producir la proteína Can f 1 considerada una de las principales causas de las alergias a los perros. Matt Walker, director de la empresa, afirmó que lleva más de un año viviendo con uno de estos perros y que durante ese tiempo no ha presentado síntomas alérgicos.

Al mismo tiempo, los investigadores aún no se apresuran a calificar a estos perros de totalmente hipoalergénicos. Algunas personas también pueden sufrir una reacción alérgica a otras proteínas de los perros. Los científicos planean supervisar periódicamente y durante un largo plazo la salud y el desarrollo de los beagles genéticamente modificados.