Se revelan las principales especificaciones técnicas del smartphone Redmi K100 Pro Max

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Se revelan las principales especificaciones técnicas del smartphone Redmi K100 Pro Max

Xiaomi ha mostrado las imágenes oficiales de su dispositivo más avanzado de la gama Redmi K100 Pro, el smartphone Redmi K100 Pro Max, y ha revelado sus principales especificaciones técnicas. Según ixbt.com, la presentación de este modelo insignia está prevista para el 11 de agosto de este año, lo que demuestra que la compañía se está preparando seriamente para el mercado de dispositivos móviles de nueva generación. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Según los teasers oficiales publicados, el nuevo smartphone contará con un elegante cuerpo de color blanco. También se ha prestado especial atención a sus capacidades de audio: se espera que el dispositivo incorpore un avanzado sistema de sonido 2.1 desarrollado en colaboración con la reconocida marca Bose. Esto permitirá a los usuarios disfrutar de un sonido de alta calidad al consumir contenido multimedia.

Frecuencia de pantalla y rendimiento récord

Lu Weibing, presidente del grupo Xiaomi, ha informado de que la pantalla del smartphone admitirá una frecuencia de imagen extremadamente alta de 185 Hz. Esta cifra resulta especialmente importante para los juegos dinámicos y para ofrecer una fluidez excepcional en la interfaz.

Como plataforma de hardware del dispositivo se ha elegido el procesador más reciente Snapdragon 8 Elite Gen5. Según la compañía, este procesador y la configuración técnica han logrado un resultado impresionante en la prueba del benchmark AnTuTu, con 4,555 millones de puntos. Para mejorar aún más el rendimiento gráfico, el dispositivo también incorpora el motor Fury Engine y un chip D2 dedicado a la inteligencia artificial.

Batería y capacidades fotográficas

Según ixbt.com, el Redmi K100 Pro Max estará equipado con una batería de gran capacidad. Su capacidad será de 9070 mAch, lo que permitirá a los usuarios utilizar el dispositivo durante mucho tiempo sin cargador. Además, el smartphone admitirá carga rápida por cable de 100 vatios y carga inalámbrica de 50 vatios.

El modelo insignia también mantendrá su posición destacada en el apartado fotográfico. En concreto, el módulo principal de la cámara estará equipado con un sensor de alta resolución de 200 megapíxeles. Esto permitirá capturar imágenes nítidas y detalladas hasta en los elementos más pequeños, algo que sin duda encantará a los aficionados a la fotografía móvil.

XiaomiRedmi K100 Pro MaxSnapdragon 8 Elite Gen5AnTuTuSmartphones
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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