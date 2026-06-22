Salah: Este seguirá siendo uno de los mayores logros de la historia del fútbol egipcio

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Salah: Este seguirá siendo uno de los mayores logros de la historia del fútbol egipcio

La selección nacional de Egipto abrió una nueva página en su historia al vencer a Nueva Zelanda por 3-1 en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Este éxito quedó grabado en los anales como la primera victoria de un equipo africano en la historia de los mundiales. Tras el encuentro, el capitán y líder Mohamed Salah compartió sus impresiones sobre este resultado histórico.

Un verdadero logro histórico y una alegría indescriptible

Mohamed Salah destacó que es difícil describir esta victoria con palabras y que es el resultado del trabajo de todo el equipo:

"Es increíble. Ni siquiera sé cómo expresarlo con palabras. Es un logro inmenso para todos los jugadores y el cuerpo técnico. A través de los años, este resultado será recordado como uno de los mejores logros de la historia del fútbol egipcio", afirmó el capitán de la selección egipcia.

El siguiente objetivo: los play-offs

El líder del equipo dejó claro que no quiere detenerse con esta victoria histórica y que las ambiciones del equipo son grandes. Según él, la tarea principal es salir de la fase de grupos:

"Espero que sigamos con este espíritu, que entremos en la historia y lleguemos a los play-offs. Debemos disfrutar de hoy y también de mañana. Después, debemos centrar toda nuestra atención en el próximo partido contra Irán."

Esta victoria brinda a la selección de Egipto una gran oportunidad para avanzar a la siguiente ronda. Los aficionados esperan ahora un juego igual de sólido en el encuentro contra Irán.

Mohamed SalahEgiptoNueva ZelandaIrán
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Shuhrat Razzakov
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