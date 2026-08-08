Arsenal, llamado a fichar a Pedro Neto

El club londinense Arsenal se ve obligado a cambiar sus planes en el mercado de fichajes. Tras la renovación del contrato del delantero del Real Madrid Vinicius Junior, el equipo de Mikel Arteta ha comenzado a estudiar otras opciones para reforzar el extremo izquierdo. Según Metro.co.uk, el exdelantero del club Jérémie Aliadière recomendó a los « Gunners » fichar por 70 millones de libras a Pedro Neto, objetivo del Manchester City. Sobre ello, Goal.com informa .

Al parecer, Arsenal estaba dispuesto anteriormente a convertir a la estrella brasileña en el jugador mejor pagado de la Premier League tras la salida de Leandro Trossard. Sin embargo, después de que el intento fracasara, el equipo renunció a otros fichajes costosos, incluida la posibilidad de competir por Bradley Barcola. Según el exfutbolista Jérémie Aliadière, es fundamental que el club mantenga el equilibrio financiero después de los grandes gastos realizados en las últimas temporadas.

Equilibrio financiero y un enfoque razonable

En una entrevista con Football Betting, Aliadière habló en detalle sobre la política de fichajes del Arsenal. En su opinión, después de los importantes gastos realizados en las últimas ventanas de fichajes, el club debe analizar seriamente su situación financiera. En el contexto de la llegada de Bruno Guimarães y de otros gastos, queda en duda hasta qué punto sería acertado gastar 150 millones de libras en un nuevo extremo.

« Sí, somos campeones y hemos ganado mucho dinero, pero en algún momento también hay que mantener el equilibrio financiero », señaló Jérémie Aliadière. En su opinión, fichar al jugador del Chelsea Pedro Neto por 70 millones de libras podría ser una decisión mucho más sensata desde el punto de vista financiero.

Las cualidades de Pedro Neto y la competencia en la plantilla

Desde que llegó del Wolverhampton al Chelsea en agosto de 2024, Pedro Neto ha disputado 103 partidos y ha marcado 19 goles. El equipo de Pep Guardiola también está interesado en él. Según el exdelantero, el extremo portugués lleva varios años jugando en la Premier League y conoce bien esta competición.

También se recordó que Arsenal ya había fichado a Christos Tzolis. El experto, que afirmó que no se puede dejar en el banquillo a un jugador comprado por 40 millones, añadió que el club debe estudiar detenidamente cada opción. El Chelsea no tiene intención de vender por ahora a su jugador, pero la necesidad de reducir una plantilla ampliada hasta los 41 futbolistas hace natural que surjan numerosos rumores hasta el cierre del mercado de fichajes.