Arsenal, llamado a fichar a Pedro Neto

·58·Deportes
Arsenal, llamado a fichar a Pedro Neto

El club londinense Arsenal se ve obligado a cambiar sus planes en el mercado de fichajes. Tras la renovación del contrato del delantero del Real Madrid Vinicius Junior, el equipo de Mikel Arteta ha comenzado a estudiar otras opciones para reforzar el extremo izquierdo. Según Metro.co.uk, el exdelantero del club Jérémie Aliadière recomendó a los « Gunners » fichar por 70 millones de libras a Pedro Neto, objetivo del Manchester City. Sobre ello, Goal.com informa .

Al parecer, Arsenal estaba dispuesto anteriormente a convertir a la estrella brasileña en el jugador mejor pagado de la Premier League tras la salida de Leandro Trossard. Sin embargo, después de que el intento fracasara, el equipo renunció a otros fichajes costosos, incluida la posibilidad de competir por Bradley Barcola. Según el exfutbolista Jérémie Aliadière, es fundamental que el club mantenga el equilibrio financiero después de los grandes gastos realizados en las últimas temporadas.

Equilibrio financiero y un enfoque razonable

En una entrevista con Football Betting, Aliadière habló en detalle sobre la política de fichajes del Arsenal. En su opinión, después de los importantes gastos realizados en las últimas ventanas de fichajes, el club debe analizar seriamente su situación financiera. En el contexto de la llegada de Bruno Guimarães y de otros gastos, queda en duda hasta qué punto sería acertado gastar 150 millones de libras en un nuevo extremo.

« Sí, somos campeones y hemos ganado mucho dinero, pero en algún momento también hay que mantener el equilibrio financiero », señaló Jérémie Aliadière. En su opinión, fichar al jugador del Chelsea Pedro Neto por 70 millones de libras podría ser una decisión mucho más sensata desde el punto de vista financiero.

Las cualidades de Pedro Neto y la competencia en la plantilla

Desde que llegó del Wolverhampton al Chelsea en agosto de 2024, Pedro Neto ha disputado 103 partidos y ha marcado 19 goles. El equipo de Pep Guardiola también está interesado en él. Según el exdelantero, el extremo portugués lleva varios años jugando en la Premier League y conoce bien esta competición.

También se recordó que Arsenal ya había fichado a Christos Tzolis. El experto, que afirmó que no se puede dejar en el banquillo a un jugador comprado por 40 millones, añadió que el club debe estudiar detenidamente cada opción. El Chelsea no tiene intención de vender por ahora a su jugador, pero la necesidad de reducir una plantilla ampliada hasta los 41 futbolistas hace natural que surjan numerosos rumores hasta el cierre del mercado de fichajes.

ArsenalPedro NetoFichajePremier LeagueChelsea
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El padre y agente de Lionel Messi, Jorge Messi, falleció a los 68 añosEl padre y agente de Lionel Messi, Jorge Messi, falleció a los 68 añosHoy, 17:58Mendes valora el legado de Abdulmanap: «Abrió el camino a toda una generación»Mendes valora el legado de Abdulmanap: «Abrió el camino a toda una generación»Hoy, 17:51Tottenham se acerca a un acuerdo con el Manchester City por el fichaje de SavinhoTottenham se acerca a un acuerdo con el Manchester City por el fichaje de SavinhoHoy, 17:35Chicharito sobre Harry Kane: «Es como una mezcla de Rooney y Gascoigne»Chicharito sobre Harry Kane: «Es como una mezcla de Rooney y Gascoigne»Hoy, 17:12Duelo en la familia Messi: fallece Jorge Messi, padre de LionelDuelo en la familia Messi: fallece Jorge Messi, padre de LionelHoy, 16:59Otro gran fichaje del Arsenal: ¡Bruno Guimarães se une a los Gunners!Otro gran fichaje del Arsenal: ¡Bruno Guimarães se une a los Gunners!Hoy, 16:55
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)