Según la información publicada por Fichajes, el Real Madrid ha renunciado oficialmente a fichar a un nuevo centrocampista durante el mercado de verano. Tras frustrarse el traspaso de Rodri, la directiva del club llegó a la conclusión de que la plantilla actual tiene el potencial suficiente para competir al más alto nivel. Así lo informa Goal.com informa también.

Al parecer, este cambio radical en la política de fichajes del club madrileño se basa en sus recursos internos y en el estado de forma de los nuevos refuerzos. La directiva considera que el centro del campo ya está plenamente configurado y que todas las posiciones están cubiertas.

Cambios tácticos y plan del entrenador

El rendimiento convincente de Bernardo Silva , llegado gratis desde el Manchester City, y de Arda Güler durante la pretemporada llevó a la directiva a detener la búsqueda de nuevos fichajes. Por ello, el club abandonó el plan de contratar a un centrocampista defensivo tradicional.

Según Goal.com, después de no poder fichar nuevos jugadores en el mercado de verano, el entrenador José Mourinho se vería obligado a aplicar una nueva interpretación de su esquema táctico favorito, el 4-2-3-1. El técnico portugués planea retrasar al experimentado Bernardo Silva, de 31 años, a la zona de pivote para que forme pareja con Aurelien Tchouameni.

Nuevos líderes y línea ofensiva

Las próximas operaciones del club en el mercado de fichajes dependerían únicamente de las ventas de Aurelien Tchouameni o Eduardo Camavinga. Además, tras el fichaje de Yan Diomande por 125 millones de euros, se espera que Fede Valverde pase a la banda derecha o quede relegado al banquillo.

En la zona del centro del campo ofensivo, José Mourinho quiere confiar el papel de principal creador al joven talento turco Arda Güler, de 21 años. El técnico espera que el joven futbolista asuma las funciones que desempeñaba Mesut Özil en una etapa anterior.

La directiva del club está plenamente convencida de que el incansable trabajo de Bernardo Silva y la excepcional visión de juego de Arda Güler crearán oportunidades ideales para estrellas como Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Kylian Mbappé. Estos dos mediapuntas de gran calidad técnica serán fundamentales para controlar el ritmo de juego del equipo.