Nuevo portero en el Manchester City: Gerónimo Rulli viaja a Inglaterra

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Nuevo portero en el Manchester City: Gerónimo Rulli viaja a Inglaterra

Campeón vigente de la Premier League inglesa «Manchester City» está cerca de reforzar su plantilla con un portero experimentado. El guardameta argentino del Olympique de Marseille, Gerónimo Rulli, pasará el reconocimiento médico el lunes en Manchester.

Así lo anunció en sus redes sociales el reconocido periodista y experto en fútbol inglés Fabrizio Romano.

Detalles del contrato y un acuerdo prometedor

Según la información disponible, tras superar con éxito el reconocimiento médico, el guardameta argentino de 32 años será anunciado oficialmente como jugador de los Citizens.

  • Duración del contrato: 2 años (hasta 2028);

  • Cláusula adicional: Posibilidad de ampliar el contrato por un año más con el consentimiento mutuo de las partes, según la fórmula 2+1.

Gerónimo Rulli está llamado a ser un competidor de nivel y el suplente de Ederson en la portería del Manchester City.

Campeón de Europa y con una amplia experiencia

Gerónimo Rulli es considerado uno de los porteros con mayor experiencia en las principales ligas europeas. A lo largo de su carrera, ha defendido los colores de varios clubes grandes y prestigiosos:

  • Real Sociedad y Villarreal (España): con el Villarreal se proclamó campeón de la Europa League;

  • Montpellier y Marseille (Francia);

  • Ajax (Países Bajos).

Además, Rulli es campeón del mundo y ganador de la Copa América con la selección argentina.

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Manchester CityGerónimo RulliFabrizio RomanoMarsellaArgentina
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Shuhrat Razzakov
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