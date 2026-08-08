Revelado el nuevo salario de Husanov en el Manchester City

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Revelado el nuevo salario de Husanov en el Manchester City

El defensa uzbeko Abduqodir Husanov del club inglés Manchester City ha firmado un nuevo contrato cuyos detalles económicos se han dado a conocer. El futbolista de 22 años firmó en julio de este año con los mancunianos un contrato de cinco años vigente hasta el 30 de junio de 2031 Había firmado.

Según el portal Capology, el salario anual garantizado de Husanov 5,2 millones de libras esterlinasasciende a. Esto significa que el futbolista gana 100.000 libras por semana. De este modo, durante los cinco años de contrato, los ingresos totales garantizados del defensa 26 millones de librasalcanzarán.

El contrato también contempla bonificaciones adicionales en función del rendimiento del jugador. Si se cumplen las condiciones establecidas, Husanov podrá ganar otras 25.000 libras semanales, es decir, unos 1,3 millones de libras adicionales al año.

Con todas las bonificaciones incluidas, los ingresos anuales máximos del defensa uzbeko 6,5 millones de libraspodrían alcanzar.

Cabe señalar que, en la plantilla del «Manchester City», el futbolista con el salario base más alto es el delantero noruego Erling Haaland. Gana 525.000 libras por semana.

Entre los jugadores mejor pagados del club, Jack Grealish — 300.000 libras, Omar Marmoush — 295.000 libras, Phil Foden — 280.000 libras y Gianluigi Donnarumma — 265.000 libras ocupan las siguientes posiciones con esos ingresos semanales.

De este modo, el nuevo contrato de Husanov no solo garantiza su futuro en el Manchester City durante varios años, sino que también demuestra que el futbolista uzbeko recibe un salario acorde con su nivel en uno de los clubes más poderosos de Inglaterra.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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