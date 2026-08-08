El exdelantero de la selección inglesa Michael Owen recomendó al Arsenal fichar a Marcus Rashford, atacante del Manchester United cuya situación podría cambiar. Según Metro, tras no poder hacerse con la estrella del Real Madrid Vinicius Junior, los Gunners continúan buscando activamente un nuevo extremo izquierdo en el mercado de fichajes, y el delantero inglés podría ser una solución lógica. Así lo informa Goal.com informa el medio.

Al parecer, tras la salida de Leandro Trossard, el Arsenal estaba dispuesto a convertir al brasileño Vinicius Junior en el futbolista mejor pagado de la historia de la Premier League para reforzar su ataque. Sin embargo, el jugador prefirió quedarse en Madrid. Después, el club centró su atención en otras opciones y, según Michael Owen, fichar a Rashford, valorado en 40 millones de libras esterlinas, sería una decisión mucho más sensata que apostar por objetivos costosos como Bradley Barcola.

Un jugador ideal para la táctica del Arsenal

Michael Owen asegura que Marcus Rashford encaja perfectamente con las exigencias tácticas y el estilo de juego del equipo dirigido por Mikel Arteta. Si ambas partes entablan negociaciones, este fichaje podría convertirse en un acuerdo beneficioso para todos los implicados.

Según Owen, el Arsenal necesita precisamente un delantero capaz de jugar por la banda izquierda, y Rashford puede cumplir esa función a la perfección. Sin duda, se adaptaría rápidamente a sus nuevos compañeros y encajaría en los planes de Arteta.

El futuro de Marcus Rashford y la incertidumbre

El futuro del futbolista en Old Trafford sigue siendo incierto. Jugó cedido en el Barcelona, pero su etapa en España terminó cuando el club catalán optó por fichar al extremo del Newcastle United, Anthony Gordon.

Según Casino.org, el jugador de 28 años regresó al Manchester United y se prepara para los próximos partidos de liga. Para este experimentado delantero, que participó en varios Mundiales con la selección inglesa, el apoyo del entrenador Michael Carrick será fundamental.

Está claro que la experiencia de Rashford en el Barcelona tuvo un efecto positivo en su crecimiento profesional. Según los especialistas, Michael Carrick podría convertirse en una figura clave para desarrollar plenamente el potencial del futbolista, por lo que su futuro en el Manchester United todavía se valora al cincuenta por ciento.