Samsung ISOCELL HPC: sensor de 200 MP para fotografiar sin apilar fotogramas

La compañía surcoreana Samsung ha presentado oficialmente su nuevo sensor ISOCELL HPC de 200 megapíxeles, diseñado para smartphones de gama alta. Según ixbt.com, este avanzado dispositivo es el primer modelo de la empresa basado en la arquitectura DeepPix, que promete mejorar notablemente la calidad HDR, el zoom digital y el rendimiento en condiciones de poca luz y al grabar vídeo en dispositivos móviles. La información fue publicada por Ixbt.com que informa

El nuevo sensor tiene un formato óptico de 1/1,3 pulgadas y cada uno de sus píxeles mide 0,6 mkm. La resolución máxima de las fotografías obtenidas con el ISOCELL HPC alcanza 16 384 × 12 288 píxeles. Su principal innovación es la arquitectura DeepPix, equipada con la tecnología Front Deep Trench Isolation, que aumenta considerablemente la carga que puede acumular cada píxel.

Capacidades técnicas y ventajas de la nueva arquitectura

Según el fabricante, la Full Well Capacity ha aumentado un 60 % frente a los sensores de la generación anterior. Esta tecnología permite conservar al mismo tiempo los detalles de las zonas claras y oscuras, reducir el ruido y ampliar el rango dinámico. El cambio resulta especialmente visible en escenas de alto contraste, como las fotografías a contraluz, los cielos luminosos o las farolas nocturnas.

Samsung también ha incorporado por primera vez en un sensor de este tipo un modo HDR de 16 bits con una sola toma. El sensor puede ofrecer un rango dinámico ampliado a partir de una única fotografía, sin combinar varias imágenes con diferentes exposiciones. Según la compañía, la cantidad de información de color en este modo es cuatro veces superior a la de las soluciones HDR tradicionales.

Zoom digital y procesamiento profesional de imágenes

El ISOCELL HPC admite directamente los modos de zoom 1x, 1,5x, 2x, 3x y 4x a nivel del sensor.

Incluye la tecnología de agrupación de píxeles Tetra2pixel y el enfoque automático por detección de fase Super QPD.

La tecnología Smart-ISO Pro HDR garantiza imágenes de alta calidad.

Para el procesamiento profesional, ofrece salida en formato RAW de 10, 12, 14 y 16 bits.

Las capacidades de vídeo también están a la altura de los dispositivos de gama alta. El ISOCELL HPC admite grabación en 8K a 30 fotogramas/s y en 4K a una velocidad de hasta 180 fotogramas/s. En Full HD permite grabar a cámara superlenta a 360 fotogramas/s, aunque el enfoque automático se desactiva en este modo.

Samsung todavía no ha anunciado oficialmente qué smartphone recibirá primero el nuevo sensor ISOCELL HPC. Los especialistas creen que debutará en septiembre en uno de los smartphones insignia chinos, concretamente en el Oppo Find X10 o el Vivo X500. Además, en el futuro este sensor podría instalarse en el Samsung Galaxy S27 Ultra.