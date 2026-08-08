Ismaël Bennacer se despide del Milan y pone rumbo a Catar

El club italiano Milan rescindió de mutuo acuerdo y antes de tiempo el contrato del centrocampista Ismaël Bennacer. Según Goal.com, el internacional argelino de 28 años, que se marchó como agente libre, continuará su carrera en el Al-Gharafa de Catar. Goal.com lo informa.

Esta decisión puso fin a los cinco años de trayectoria del experimentado centrocampista en San Siro. Desde su fichaje procedente del Empoli en 2019, Bennacer disputó un total de 178 partidos con el conjunto milanista. Fue uno de los pilares importantes del equipo dirigido por Stefano Pioli en la conquista del título de la Serie A en la temporada 2021-2022.

Lesiones y cesiones

Los últimos años estuvieron llenos de dificultades para el futbolista. Debido a una grave lesión de rodilla, no pudo disputar partidos oficiales con el Milan desde febrero de 2025. Durante los últimos 18 meses jugó cedido en el Olympique de Marsella y el Dinamo Zagreb.

Desde 2019, solo seis jugadores disputaron más partidos que Bennacer, con Rafael Leão liderando la lista con 291 apariciones. Sin embargo, las lesiones recurrentes y los cambios en la plantilla hicieron inevitable la despedida del jugador del Milan.

Una despedida emotiva y un nuevo destino

El futbolista se dirigió a los aficionados a través de sus redes sociales y les expresó su profunda gratitud., afirmó en su mensaje de vídeo.

Bennacer añadió que vistió esta camiseta con orgullo durante más de cinco años y que ganar el Scudetto fue uno de los recuerdos más hermosos de su carrera. Ahora abre una nueva etapa con el Al-Gharafa, dirigido por Pedro Martins.

El Milan, dirigido actualmente por Ruben Amorim, continúa su gira de pretemporada por Asia. El equipo tiene previsto disputar un amistoso contra Chelsea en Indonesia y enfrentarse al Manchester United en Polonia. Los Rossoneri comenzarán la nueva temporada de la Serie A 2026-2027 el 23 de agosto, como visitantes ante el Torino.