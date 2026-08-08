Un aerotaxi autónomo vuela por primera vez en Kazajistán con un pasajero

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Un aerotaxi autónomo vuela por primera vez en Kazajistán con un pasajero

En Kazajistán, se ha dado otro paso importante hacia el transporte del futuro. En Astaná, por primera vez en la historia del país, un taxi aéreo no tripulado con un pasajero a bordo realizó un vuelo. Así lo informó el Ministerio de Transportes de la República de Kazajistán.

En el marco del torneo internacional «Juegos del Futuro — 2026», sobre una zona especialmente delimitada de la capital, un aparato eléctrico eVTOL de despegue y aterrizaje vertical, modelo EH216-S,

realizó un vuelo de demostración. Esta prueba fue la primera evaluación de una tecnología de este tipo en condiciones reales en Kazajistán y demostró las posibilidades del transporte de pasajeros sin piloto. El EH216-S está diseñado para transportar simultáneamente a dos pasajeros. Puede alcanzar una velocidad de hasta 130 kilómetros por hora y recorrer hasta 35 kilómetros sin piloto.

El Gobierno estudia inicialmente la posibilidad de poner en marcha en Kazajistán vuelos de demostración y turísticos de una duración de entre 5 y 30 minutos sobre lugares de interés naturales, culturales e históricos del país. En el futuro, estos taxis aéreos podrían convertirse en parte del sistema de transporte urbano y complementar los medios de transporte existentes.

Un dron de pasajeros blanco y negro vuela por un cielo despejado.

Está previsto utilizar la nueva tecnología no solo para el transporte de pasajeros, sino también en los ámbitos de la atención médica de emergencia, la entrega de medicamentos, las operaciones de búsqueda y rescate, la extinción de incendios y la logística .

Otra línea importante del proyecto es localizar en Kazajistán, mediante la cooperación internacional, la producción de aparatos no tripulados para el transporte de pasajeros. Se espera que esto contribuya a crear nuevas capacidades de producción de alta tecnología y puestos de trabajo adicionales, así como a ampliar la cooperación industrial.

Según el Ministerio de Transportes, también se ha formado la base normativa necesaria para implantar la movilidad aérea urbana. Se han introducido las modificaciones pertinentes en la legislación sobre taxis aéreos eVTOL, vertipuertos y sistemas de gestión del tráfico aéreo no tripulado.

KazajistánAstanáEH216-S
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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