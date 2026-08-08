Kenan Yildiz quiere fichar por el Arsenal

El Arsenal londinense continúa con sus esfuerzos para fichar a un nuevo extremo. El centrocampista de la Juventus de Turín, Kenan Yildiz, ha indicado que está dispuesto a trasladarse al club inglés por voluntad propia, un paso importante para el conjunto londinense. Se espera que este traspaso se convierta en uno de los principales objetivos del equipo de Mikel Arteta para reforzar su línea ofensiva. Goal.com informa .

Según informa Indy Kaila, el internacional turco de 21 años mantiene firme su deseo de unirse al club londinense y comunicará oficialmente su decisión a la directiva de la Juventus próximamente. El Arsenal había centrado anteriormente su atención en Yildiz después de que el delantero del Real Madrid, Vinicius Junior, firmara un nuevo contrato de larga duración con el club blanco.

Los obstáculos económicos del traspaso

Sin embargo, llevar a cabo este acuerdo no será sencillo. El gigante italiano ha fijado el valor del joven talento en 120 millones de libras esterlinas. Esta cifra pondrá sin duda a prueba las capacidades económicas del Arsenal. The Athletic informó anteriormente de que el club londinense había preguntado por el precio del jugador, pero la Juventus dejó claro que no tenía intención de venderlo.

A pesar de ello, el deseo del propio jugador de abandonar el equipo podría cambiar por completo el rumbo de las negociaciones. Periodistas reconocidos como Sacha Tavolieri han descrito a Kenan Yildiz como el objetivo soñado de Mikel Arteta. Por ello, se espera que esta situación se convierta en uno de los temas más comentados del próximo mercado de fichajes de verano.

El rendimiento sobre el terreno de juego

Según los análisis de WhoScored, el futbolista turco destaca en el regate, la finalización y la creación de asistencias. Durante la temporada 2025/26, marcó 11 goles y dio 9 asistencias en todas las competiciones. Estos registros constantes y eficaces demuestran que Yildiz podría ser una excelente alternativa para los aficionados descontentos con el rendimiento irregular de Gabriel Martinelli esta temporada.