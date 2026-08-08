Kenan Yildiz quiere fichar por el Arsenal

·106·Deportes
Kenan Yildiz quiere fichar por el Arsenal

El Arsenal londinense continúa con sus esfuerzos para fichar a un nuevo extremo. El centrocampista de la Juventus de Turín, Kenan Yildiz, ha indicado que está dispuesto a trasladarse al club inglés por voluntad propia, un paso importante para el conjunto londinense. Se espera que este traspaso se convierta en uno de los principales objetivos del equipo de Mikel Arteta para reforzar su línea ofensiva. Goal.com informa .

Según informa Indy Kaila, el internacional turco de 21 años mantiene firme su deseo de unirse al club londinense y comunicará oficialmente su decisión a la directiva de la Juventus próximamente. El Arsenal había centrado anteriormente su atención en Yildiz después de que el delantero del Real Madrid, Vinicius Junior, firmara un nuevo contrato de larga duración con el club blanco.

Los obstáculos económicos del traspaso

Sin embargo, llevar a cabo este acuerdo no será sencillo. El gigante italiano ha fijado el valor del joven talento en 120 millones de libras esterlinas. Esta cifra pondrá sin duda a prueba las capacidades económicas del Arsenal. The Athletic informó anteriormente de que el club londinense había preguntado por el precio del jugador, pero la Juventus dejó claro que no tenía intención de venderlo.

A pesar de ello, el deseo del propio jugador de abandonar el equipo podría cambiar por completo el rumbo de las negociaciones. Periodistas reconocidos como Sacha Tavolieri han descrito a Kenan Yildiz como el objetivo soñado de Mikel Arteta. Por ello, se espera que esta situación se convierta en uno de los temas más comentados del próximo mercado de fichajes de verano.

El rendimiento sobre el terreno de juego

Según los análisis de WhoScored, el futbolista turco destaca en el regate, la finalización y la creación de asistencias. Durante la temporada 2025/26, marcó 11 goles y dio 9 asistencias en todas las competiciones. Estos registros constantes y eficaces demuestran que Yildiz podría ser una excelente alternativa para los aficionados descontentos con el rendimiento irregular de Gabriel Martinelli esta temporada.

ArsenalJuventusKenan YildizTraspasoPremier League
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Cuál es la situación en torno al fichaje de Rodri por el Real MadridCuál es la situación en torno al fichaje de Rodri por el Real MadridHoy, 18:59La situación de los porteros se complica para la JuventusLa situación de los porteros se complica para la JuventusHoy, 18:59El nuevo salario de Abduqodir Husanov: 100.000 libras por semana — ¿cuánto gana al año?El nuevo salario de Abduqodir Husanov: 100.000 libras por semana — ¿cuánto gana al año?Hoy, 18:54La Juventus pierde ante el Inter: resumen del Derby d’ItaliaLa Juventus pierde ante el Inter: resumen del Derby d’ItaliaHoy, 18:14El padre y agente de Lionel Messi, Jorge Messi, falleció a los 68 añosEl padre y agente de Lionel Messi, Jorge Messi, falleció a los 68 añosHoy, 17:58Mendes valora el legado de Abdulmanap: «Abrió el camino a toda una generación»Mendes valora el legado de Abdulmanap: «Abrió el camino a toda una generación»Hoy, 17:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)