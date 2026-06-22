Presidente de la TFF: No cambiaremos a Montella por cualquiera

La selección nacional de Turquía cayó 0-1 ante Paraguay en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, perdiendo prematuramente sus posibilidades de avanzar a los play-offs. Tras este inesperado fracaso, mientras aumentaban las críticas hacia el seleccionador Vincenzo Montella, el presidente de la Federación Turca de Fútbol, Ibrahim Hacıosmanoğlu, respaldó abiertamente al técnico italiano.

La estabilidad es la garantía del éxito

En una entrevista con el canal A Spor, el dirigente federativo destacó que el ambiente en la selección es diferente al de los clubes y que no se cambiará de entrenador apresuradamente. Según su opinión, los fracasos de muchos equipos se deben precisamente a la falta de estabilidad sistémica.

"Apoyamos a nuestro entrenador. Esto no es un club. Precisamente la falta de estabilidad en los clubes es lo que a menudo provoca fracasos. En los últimos dos días, la prensa ha mencionado varios nombres de entrenadores, pero no cambiaremos a alguien con quien caminamos por la misma senda por alguien que encontremos por el camino", afirmó Ibrahim Hacıosmanoğlu.

Sacar conclusiones positivas del fracaso

Hacıosmanoğlu señaló que el factor suerte también juega un papel importante en el fútbol y que sería incorrecto desanimar a un entrenador solo por no haber aprovechado ciertas situaciones o por errores simples. A pesar de la derrota, no ocultó su confianza en el futuro del equipo.

"Se puede criticar al entrenador tácticamente, pero no porque el balón haya pasado rozando el poste. En cualquier situación negativa hay un aspecto positivo, por lo que no nos detendremos y seguiremos avanzando", concluyó el presidente de la Federación Turca de Fútbol.