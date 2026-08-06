Temirov protagonizará una pelea muy esperada en Estambul: se enfrentará a una exestrella de la UFC

El luchador uzbeko de la UFC Ramazon Temirov, que sorprendió al mundo del deporte con su brillante victoria en Abu Dabi, regresará pronto al octágono. Nuestro compatriota se enfrentará a una exestrella de la UFC en su debut en la ACBJJ League.

Oktogonuz informa de que Ramazon Temirov debutará el 30 de agosto en el torneo ACBJJ 22 que se celebrará en Estambul, Turquía.

El nombre de su rival ya se conoce: ¡Gran Bretañaestará representada por Muhammad Mokaev!

En uno de los combates principales de Estambul, Temirov se enfrentará previsiblemente al excampeón de la UFC, de origen daguestaní y representante de Muhammad Mokaev .

Anteriormente, Temirov había revelado en una entrevista con los periodistas de Olamsport.com que se enfrentaría a un atleta muy experimentado en el torneo de Estambul. Ahora se ha confirmado la identidad de su rival.

Una impresionante racha en el deporte profesional

Recordemos que Ramazon Temirov disputó recientemente otra pelea espectacular, el 25 de julio en Abu Dabi, en el marco del torneo UFC Fight Night 282 .

En aquella ocasión, nuestro compatriota se enfrentó al australiano Steve Erceg, situado en los primeros puestos del ranking, y lo derrotó en apenas un contundente nocaut técnico en el primer asalto , dejando atónitos a los aficionados.

El próximo enfrentamiento contra Mokaev también se presenta como un duelo crucial y muy disputado para ambos luchadores.

¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos en Telegram u otras redes sociales!