Huawei presenta el nuevo MateBook Pro con su propio procesador y HarmonyOS

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Huawei presenta el nuevo MateBook Pro con su propio procesador y HarmonyOS

Huawei ha dado un paso importante en el mercado tecnológico al presentar el renovado MateBook Pro, que abandona por completo Windows y los procesadores AMD o Intel. Según ixbt.com, el dispositivo se convierte en el nuevo producto insignia de la empresa, con un funcionamiento totalmente independiente y basado en sus propios desarrollos. Ixbt.com informa que Huawei

El nuevo portátil destaca por su diseño ligero y compacto. Está equipado con una pantalla OLED de 14 pulgadas y pesa tan solo 970 gramos. Esto facilita enormemente que los usuarios lo lleven consigo a diario.

Hardware independiente y rendimiento

La principal característica del dispositivo se encuentra en su «mundo interior». En lugar de los tradicionales chips extranjeros, el portátil incorpora el procesador propio Kirin X90 Plus de Huawei. Esta solución de hardware garantiza una gran eficiencia en todas las operaciones de cálculo del dispositivo.

La versión básica del portátil incluye 24 GB de RAM y un SSD de 512 GB. También está previsto lanzar modelos con mayor capacidad de almacenamiento, según las necesidades de los compradores. El precio del modelo inicial es de aproximadamente 1480 dólares estadounidenses.

Sistema operativo HarmonyOS 6.1

Además del procesador, también se ha producido un cambio radical en el software. En lugar de Windows o Linux, el portátil ejecuta directamente HarmonyOS 6.1. Esto contribuye a reforzar la interconexión entre los dispositivos de la empresa.

Las capacidades multimedia del dispositivo también merecen reconocimiento. La pantalla OLED ofrece una alta resolución de 3120x2080 píxeles, con imágenes nítidas y colores intensos. Además, el portátil incorpora una batería de 70 Wh para garantizar una larga autonomía.

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Abror Shuhratov
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