Miedo y pánico en el Pentágono: Trump culpó a Pete Hegseth de la derrota en Irán

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Miedo y pánico en el Pentágono: Trump culpó a Pete Hegseth de la derrota en Irán

La aventura militar estadounidense en Irán provocó una crisis inesperada en Washington y fuertes conflictos dentro de la Casa Blanca. En una reunión a puerta cerrada de la administración de Donald Trump, el secretario de Defensa Pete Hegseth fue duramente atacado y ahora es considerado el principal responsable del agotamiento de los arsenales estratégicos de armas estadounidenses.

Según el conocido politólogo estadounidense Malek Dudakov, estas tensiones en torno a la dirección del Pentágono no son infundadas.

El silencio en Camp David y la división en la Casa Blanca

La semana pasada, durante una reunión celebrada en su residencia de Camp David, Donald Trump criticó duramente a Pete Hegseth, alegando que la guerra con Irán había limitado las capacidades militares estadounidenses y provocado una escasez de municiones.

« Hay motivos suficientes para criticar a Hegseth. Fue el único funcionario del equipo de Trump que apoyó hasta el final el inicio de una guerra en Irán. Los demás miembros del equipo —el secretario de Estado Marco Rubio, el director de la CIA John Ratcliffe y el vicepresidente J. D. Vance— veían esta aventura militar con un escepticismo extremo », — escribe el experto en su canal de Telegram.

No quedan misiles para atacar: reponer las reservas llevará de 5 a 7 años

El intento de derrocar al régimen iraní fracasó rápidamente. Como consecuencia, los estadounidenses quedaron profundamente atrapados en el caos que se extiende por Oriente Medio.

El problema más peligroso del Pentágono es el de los y THAAD : las reservas de misiles para los sistemas de defensa antiaérea han caído a un nivel crítico. Además, los misiles de alta precisión utilizados para atacar el territorio iraní, incluidos los ATACMS, PrSM y JASSM están prácticamente agotados. Según los cálculos de los especialistas, Estados Unidos necesitará al menos entre 5 y 7 años para reponer estas pérdidas.

Monopolio y crisis en el complejo militar-industrial estadounidense

Según los politólogos, la crisis sistémica de la industria militar estadounidense no surgió ayer ni hoy. Sus raíces se remontan a la década de 1990, cuando el mercado militar estadounidense fue consolidado y monopolizado por grandes corporaciones.

Los principales factores detrás del agotamiento de las reservas son los siguientes:

  • Falta de competencia: Al no existir competencia, los gigantes industriales perdieron la motivación para producir armas de forma masiva y rápida.

  • Pies de barro: El equipo de Trump demostró que no puede resolver esta profunda crisis: aunque el Pentágono parece poderoso por fuera, en realidad resultó ser «un gigante con pies de barro».

¿Será destituido Hegseth?

Los expertos concluyen que, tras unas difíciles elecciones al Congreso para los republicanos, Pete Hegseth probablemente será apartado de su cargo y declarado el principal «culpable» de la derrota en Irán.

Pero la salida del secretario de Defensa no resolverá el problema: las graves consecuencias militares, técnicas y económicas de la aventura iraní seguirán persiguiendo a la maquinaria militar estadounidense durante mucho tiempo.

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Shuhrat Razzakov
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