Tras ganar el título, Gavi cumple su promesa y cambia radicalmente de imagen

España y el FC Barcelona, el talentoso centrocampista se mantuvo fiel a la promesa que hizo a los aficionados durante el Mundial de 2026. Después de que la selección española conquistara el título, el futbolista cumplió su palabra y se tiñó el pelo de rosa. Así lo anunció en su cuenta oficial de Instagram .

El jugador de 22 años publicó en redes sociales una foto con su nueva imagen y mostró a sus seguidores su aspecto renovado. En poco tiempo, la fotografía generó numerosos comentarios y fue recibida con gran interés por los usuarios de internet.

Gavi había anunciado durante el Mundial de este año que se teñiría el pelo de rosa si España se proclamaba campeona. Tras la victoria de la selección en el torneo, el futbolista cumplió su promesa sin demora y volvió a demostrar que mantiene su palabra.

Lo curioso es que Gavi no es el único futbolista español que cumplió su promesa después de conquistar el título. El defensa del Real Madrid Marc Cucurella también cumplió una promesa anterior al tatuarse en el brazo el rostro de Luis de la Fuente, seleccionador de España.

Recordemos que la selección española derrotó a Argentina por 1-0 en la final del Mundial de 2026. El único gol del partido lo marcó Ferran Torres , un tanto que otorgó a los españoles su próximo título mundial.

La nueva imagen de Gavi despertó un gran interés entre los aficionados y volvió a demostrar que el jugador cumplió la promesa que hizo para celebrar el título.