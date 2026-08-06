Mercado de fichajes de la Juventus: ¿qué le falta al equipo?

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Mercado de fichajes de la Juventus: ¿qué le falta al equipo?

A tres semanas y media del cierre del mercado de fichajes, la Juventus deja al descubierto las carencias de su amplia plantilla, formada por 28 jugadores. La dirección del club analiza en profundidad cada línea y trabaja para corregir las deficiencias cuantitativas y cualitativas. Según ixbt.com, aunque el club turinés incorporó a varios jugadores durante el mercado de verano, todavía quedan numerosos problemas por resolver. Goal.com informa de ello.

Al repasar los movimientos de la Juventus durante el mercado de verano, se observa la llegada de varios futbolistas. La lista de fichajes incluye al delantero Ekhator, procedente del Genoa, al defensa Çelik, llegado de la Roma, al delantero Alajbegovic, del Bayer Leverkusen, y al delantero Randal Kolo Muani, procedente del Paris Saint-Germain. Al mismo tiempo, Dušan Vlahović y Filip Kostić abandonaron el club como agentes libres. Openda se marchó al Lyon, mientras que Rouhi, Pedro Felipe, Adžić y João Mário también pusieron rumbo a otros equipos.

Los problemas en la portería y la defensa

El equipo cuenta con tres porteros: Di Gregorio, Mattia Perin y Pinsoglio. Sin embargo, el hecho de que los contratos de Perin y Pinsoglio terminen dentro de un año, mientras que Di Gregorio, considerado el titular, no haya terminado de convencer al nuevo entrenador Spalletti, se ha convertido en un serio quebradero de cabeza. La búsqueda de un sustituto adecuado para Di Gregorio sigue abierta, ya que se escaparon los principales objetivos, Alisson y Dibu Martínez. Como última opción, se está estudiando la posibilidad de fichar mediante cesión al portero japonés Suzuki, del Paris Saint-Germain.

Aunque la defensa no parece tener problemas en cuanto a cantidad, sí existen dudas sobre la calidad. Se necesitan cambios para adaptarse a las exigencias tácticas del entrenador Spalletti. Por ejemplo, el defensa del Bolonia, Lucumí, podría encajar mejor en el juego del equipo que Gatti, ya que está acostumbrado a jugar más arriba y a iniciar las jugadas, mientras que Gatti resulta más útil en bloque bajo y en los duelos individuales.

Las dificultades en el centro del campo y las necesidades del mercado

En su esquema 4-2-3-1, la Juventus cuenta con demasiados centrocampistas centrales: nada menos que siete jugadores. Locatelli, Khéphren Thuram y McKennie son considerados prácticamente intransferibles, mientras que el club está dispuesto a estudiar ofertas por Koopmeiners y Miretti. El futuro de los dos futbolistas brasileños también está en duda, y no se descarta que uno de ellos permanezca finalmente en el equipo de forma inesperada.

Durante años, la Juventus ha carecido de un verdadero regista, y este problema sigue sin resolverse. Aunque la plantilla es numerosa, sus jugadores todavía no alcanzan el nivel de Andrea Pirlo o Miralem Pjanić en esa función. Se espera que el club turinés continúe trabajando durante el tramo final del mercado para reforzar estas y otras posiciones.

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