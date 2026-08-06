TikTok cierra su oficina en Estados Unidos y reduce su plantilla

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TikTok cierra su oficina en Estados Unidos y reduce su plantilla

La popular red social TikTok ha decidido cerrar por completo su oficina de Nashville, Estados Unidos, con el objetivo de optimizar sus operaciones. Según The New York Times, 250 empleados serán despedidos como parte de este proceso. Se espera que los recortes afecten principalmente a los especialistas encargados de moderar los contenidos de la plataforma. Techcrunch.com informa de ello.

Según se ha sabido, la oficina de Nashville que va a cerrar había sido alquilada relativamente poco tiempo atrás, en 2024. Dejará oficialmente de operar a partir del 5 de octubre de este año. Estos cambios se están llevando a cabo dentro de TikTok USDS Joint Venture, la empresa conjunta que coordina las actividades de la compañía relacionadas con la seguridad y la privacidad en Estados Unidos.

La necesidad de optimizar las operaciones

Zanna Crowley, representante de TikTok USDS Joint Venture, señaló que esta política de personal y los cambios estructurales buscan racionalizar las operaciones de la compañía y adaptarlas a su estrategia de crecimiento a largo plazo. Según sus palabras, la plataforma mantiene su compromiso de crear un entorno seguro y cómodo para sus más de 200 millones de usuarios en Estados Unidos.

Los representantes de la compañía destacaron que garantizar la seguridad de los contenidos creados y descubiertos en la plataforma, así como de aquellos que conectan a los usuarios, sigue siendo una prioridad. Sin embargo, la revisión de los procesos empresariales ha exigido inevitablemente reducir el número de empleados.

El impacto de la inteligencia artificial

Estos recortes llegan en un momento en que las redes sociales modernas y las grandes empresas tecnológicas dependen cada vez más de las capacidades de la inteligencia artificial, en lugar del trabajo humano, para moderar contenidos. Actualmente, los algoritmos se están convirtiendo en una herramienta clave para detectar y eliminar contenidos violentos, de explotación u otro material prohibido.

Aunque las tecnologías de inteligencia artificial permiten mejorar la eficiencia y reducir costes, estos cambios están provocando que muchos empleados pierdan su trabajo. En el caso de TikTok, la reducción de los equipos de moderación se atribuye precisamente a la creciente necesidad de sistemas automatizados.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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