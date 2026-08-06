«Masacre» en Los Ángeles: ¿quiénes subirán al octágono en UFC 331?

La organización de MMA más prestigiosa del mundo ha terminado los preparativos para su próxima gran velada numerada. El torneo UFC 331 se celebrará al amanecer del 20 de septiembre, hora local, en Los Ángeles, Estados Unidos.

La directiva de la organización presentó oficialmente la cartelera completa de esta noche tan esperada por los aficionados, con combates de gran nivel y alto rango.

Combate estelar: Joshua Van defenderá su cinturón ante Alexandre Pantoja

El combate central de la velada se disputará en la categoría de peso mosca. El actual campeón de la UFC, el representante de Myanmar Joshua Van se enfrentará en el octágono al experimentado brasileño Alexandre Pantojaantiguo campeón dominante de esta división. Se espera que esta revancha por el cinturón convierta el combate en el verdadero plato fuerte de la noche.

Coestelar: Arman Tsarukyan contra Mauricio Ruffy

El segundo combate más importante del torneo (co-main event) tendrá lugar en la categoría de peso ligero. El armenio Arman Tsarukyan que lleva mucho tiempo esperando su oportunidad y el estatus de contendiente, se medirá al peligroso noqueador brasileño Mauricio Ruffy El ganador de este combate podría convertirse posteriormente en el principal aspirante al cinturón de campeón.

Cartelera completa de UFC 331:

Cartelera principal (Main Card):

Joshua Van (Estados Unidos) — Alexandre Pantoja (Brasil) (Combate por el título)

Arman Tsarukyan (Armenia) — Mauricio Ruffy (Brasil)

Patricio Freire (Brasil) — Doo Ho Choi (Corea del Sur)

Alonzo Menifield (Estados Unidos) — Iwo Baraniewski (Polonia)

Gable Steveson (Estados Unidos) — Sean Sharaf (Estados Unidos)

Marlon Vera (Ecuador) — Charles Jourdain (Canadá)

Cartelera preliminar (Prelims Card):

Tai Tuivasa (Australia) — Robelis Despaigne (Cuba)

Edmen Shahbazyan (Estados Unidos) — Brunno Ferreira (Brasil)

Giga Chikadze (Georgia) — Joanderson Brito (Brasil)

Casey O'Neill (Escocia) — Eduarda Moura (Brasil)

Ryan Gandra (Brasil) — Ozzy Diaz (Estados Unidos)

Michael Aswell (Estados Unidos) — Joo Sang Yoo (Corea del Sur)

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