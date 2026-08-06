La uzbeka Layma Vladson causa sensación en Leipzig

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La uzbeka Layma Vladson causa sensación en Leipzig

La cuarta raqueta de Uzbekistán, Layma Vladson, en Alemania, protagonizó una enorme sorpresa en un prestigioso torneo al borrar la gran diferencia de ranking. La tenista, procedente de la fase previa, eliminó a la quinta cabeza de serie en solo 69 minutos.

Ahora Vladson afronta otra prueba de gran exigencia. Disputará ante Yelena Maligina, muy superior en el ranking, el pase a los cuartos de final.

Un recorrido exitoso desde la fase previa

La ciudad de Leipzig acoge del 3 al 9 de agosto un torneo femenino ITF W75. La competición se disputa en pistas exteriores de tierra batida, reparte 60.000 dólares y cuenta con 32 tenistas en el cuadro principal.

Layma Vladson comenzó su participación en el cuadro principal desde la fase previa. En el partido decisivo se enfrentó a la ucraniana Anastasiia Firman.

La representante de Uzbekistán se impuso por 6-3 en el primer set. En la segunda manga apenas dio opciones a su rival, cerró el partido con un 6-1 y accedió al cuadro principal.

Un guion inesperado ante la quinta cabeza de serie

En la primera ronda del cuadro principal, Vladson se encontró con la quinta cabeza de serie del torneo, Tessa Johanna Brokmann. La ventaja en ranking y experiencia era para la alemana, pero en la pista se vio un panorama completamente distinto.

Layma tomó la iniciativa desde los primeros minutos. Respondió con presión a los golpes de su rival y se adjudicó el primer set con autoridad por 6-2.

La dinámica no cambió en la segunda manga. Vladson no permitió que Brokmann reaccionara y cerró el set por 6-1. El partido duró apenas 69 minutos.

Resultado final: Layma Vladson — Tessa Johanna Brokmann — 6-2, 6-1.

No se notó la diferencia de más de 500 puestos en el ranking

La importancia de este resultado se aprecia aún más al observar la posición de las rivales en el ranking mundial. Según la WTA, Vladson ronda la octava centena, mientras que Brokmann ocupa el puesto 267. El mejor ranking de la uzbeka fue el 755, y la alemana llegó al 254.

Sin embargo, en la pista no se percibió la diferencia de más de 500 puestos en el ranking. Al contrario, Vladson controló el ritmo del partido e impuso su superioridad durante los dos sets.

Una victoria así puede darle a Layma no solo el pase a la siguiente ronda, sino también la confianza para competir de igual a igual contra rivales mejor clasificadas.

El obstáculo de Yelena Maligina espera ahora

En los octavos de final, Vladson se enfrentará a la estonia Yelena Maligina. La tenista, de 26 años, está entre las 320 mejores del mundo y llegó a ocupar el puesto 294 de su carrera.

Maligina parte con ventaja por experiencia y ranking. Además, derrotó a Vladson por 6-0, 6-3 en un torneo disputado en Helsinki en marzo de 2026. El duelo de Leipzig se convierte así también en una oportunidad de revancha para Layma.

Con el tenis sólido que ha mostrado en la fase previa y el cuadro principal, Vladson demostró que está lista para dar otra sorpresa. Ahora deberá mantener su velocidad y presión durante todo el partido ante una rival experimentada.

La trayectoria de Layma en Leipzig ya se ha convertido en uno de los acontecimientos destacados del torneo. Alcanzar los cuartos de final podría transformar esta actuación sensacional en un éxito aún mayor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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