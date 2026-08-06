Gigabyte prueba una nueva solución 12VHPWR en las tarjetas gráficas RTX 50 Infinity

Gigabyte, uno de los líderes del mercado de equipos informáticos, ha comenzado a aplicar una solución original al problema de sobrecalentamiento del controvertido conector de alimentación 12VHPWR en su nueva línea de tarjetas gráficas GeForce RTX 50 Infinity. Según las primeras fotografías difundidas, el fabricante ha integrado esta pieza potencialmente peligrosa directamente en un grueso bloque de aluminio, que se ha convertido en parte integral del sistema de refrigeración general. Así lo informa Ixbt.com informa .

En los últimos años, los conectores 12VHPWR utilizados en aceleradores gráficos de alta potencia han acaparado la atención debido a casos de fusión provocados por una fijación insuficiente o por el sobrecalentamiento bajo cargas elevadas. Como señalaron los especialistas de PC Games Hardware, los ingenieros de Gigabyte pretenden reducir la temperatura en el punto de conexión mediante este enfoque de diseño. Sin embargo, las pruebas completas que se realizarán en los próximos días mostrarán si esta barrera de aluminio será suficientemente eficaz para evitar el sobrecalentamiento en situaciones críticas.

Medidas adicionales para aumentar la seguridad

Además del innovador bloque de refrigeración, los ingenieros también han modificado la ubicación del conector de alimentación. Según Ixbt.com, esta pieza no está soldada directamente a la placa electrónica principal, como suele hacerse. En su lugar, el conector se ha trasladado a una pequeña placa independiente, conectada a la placa principal mediante un cable resistente.

Esta solución de ingeniería podría ser importante para minimizar las consecuencias de posibles daños térmicos y cortocircuitos. Incluso si el conector se sobrecalienta y falla, la costosa placa principal de la tarjeta gráfica quedaría prácticamente a salvo, ya que todos los efectos negativos se concentrarían en el pequeño módulo independiente.

Un detalle interesante y el modelo RTX 5090

Aun así, que este nuevo enfoque tecnológico no se aplique por igual a todos los modelos plantea dudas entre los especialistas. En concreto, se ha descubierto que la tarjeta gráfica GeForce RTX 5090 Infinity, el modelo insignia y más potente de esta gama, no cuenta con estas características de protección.

De hecho, el modelo RTX 5090 es precisamente conocido por consumir hasta 550–600 W durante cargas de trabajo intensivas y sesiones de juego, además de quemarse con más frecuencia que otros modelos de la generación actual. Especialistas y usuarios intentan aclarar por qué el buque insignia, que más energía exige y más se calienta, no incluye estos elementos de protección adicionales. Aunque los representantes de Gigabyte todavía no han ofrecido comentarios oficiales al respecto, se espera que los resultados de las pruebas de los nuevos dispositivos compactos y de gama media se publiquen pronto.